publié le 20/04/2017 à 20:36

Les Lyonnais vont-ils enfin vivre un match de football normal ? Après les incidents entre supporters français et trucs à Décines le 13 avril dernier, après les bagarres entre Corses et joueurs lyonnais ce week-end (33e journée de Ligue 1), l'ambiance ne s'annonce pas des plus apaisantes à Istanbul.



Les joueurs de Bruno Génésio, qui retrouve Maxime Gonalons dans son entre-jeu, ne seront pas soutenus puisque les fans de l'OL ne font pas le déplacement. Près de 40.000 Turcs remplieront le stade de Besiktas, leader du championnat local, la SuperLig.

Lyon profite de la courte victoire du match aller (2-1) pour compter un but d'avance. Besiktas a marqué une fois en France. Lyon devra en faire de même s'il veut atteindre le dernier carré de la C3. Sauf s'il n'en encaisse pas. Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2009-2010 (éliminés par le Bayern Munich) et de la Coupe des coupes (en 1963-1964), l'OL n'a jamais atteint le Top 4 de cette Ligue Europa.

Le direct :

4e - Valbuena le tire au premier poteau, c'est facilement renvoyé.



3e - Maxwell Cornet obtient un bon coup franc, côté droit et sans angle, les défenseurs lyonnais vont monter.



2e - Première frappe de Tosun vers le poteau gauche de Lopes. Le gardien plonge bien pour capter le ballon.



1e - Début de la rencontre, les Lyonnais engagent.



21h03 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



21h00 - Aucun incident n'a été déploré autour du stade, ni à l'intérieur.



20h59 - Lyon n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches (4 victoire, un nul). Dans le même temps ils ont marqué 18 buts pour 7 encaissés.



20h50 - À plus de quinze minutes du début de la rencontre, la Vodafone-Arena est déjà bruyante.



20h45 - Au match aller, les Gones se sont imposés (2-1) et possèdent donc un but d'avance avant le coup d'envoi de ce match retour. Une victoire (1-0) des Turcs éliminerait le club de Jean-Michel Aulas.



20h40 - Le onze aligné par les Turcs pour la réception de Lyon :

Besiktasimizin UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövansi O. Lyon maçi kadrosu#Besiktas#UEL pic.twitter.com/bzug6UKbMz — Besiktas JK (@Besiktas) 20 avril 2017



20h35 - La composition de l'Olympique Lyonnais alignée par Génésio à Istanbul :



20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de ce quart de finale retour de Ligue Europa entre Besiktas et Lyon.