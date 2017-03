publié le 09/03/2017 à 20:31

À défaut de se qualifier en Ligue des champions via une place sur le podium de Ligue 1, Lyon peut s'y rendre autrement. Pour cela il lui faut remporter la Ligue Europa. Un objectif ambitieux mais avoué par les dirigeants lyonnais. L'AS Rome, deuxième de Serie A se présente à eux dès les huitièmes de finale. L'OL, handicapé par le match retour joué à l'extérieur, n'a pas le droit à l'erreur ce jeudi 9 mars, à Décimes.



Pour cette première manche l'entraîneur français Bruno Génésio doit se passer de Memphis. Le Néerlandais, de plus en plus décisif (deux buts et deux passes décisives sur ses trois dernières sorties), a déjà joué un match de coupe d'Europe sous le maillot de Manchester United. L'UEFA interdit tout joueur de disputer un match européen pour deux clubs différents dans une même saison. Il n'est donc pas qualifié. Rachid Ghezzal ou Maxwelle Cornet devraient en profiter pour accompagner Alexandre Lacazette et Mathieu Valbuena sur le front de l'attaque lyonnaise.

Côté Romain Clément Grenier est du voyage mais ne peut pas jouer pour la même raison que Memphis. En première partie de saison Bruno Génésio l'a utilisé 12 minutes face à Séville en Ligue des champions (0-0 le 7 décembre 2016). Les spectateurs du Parc OL devront attendre encore un peu pour revoir l'ancien Lyonnais. Le trio d'attaque Dzeko-Salah-Nainggolan est bien présent.

Le direct :

21h53 - Les deux tifos du stade lyonnais lors de l'entrée des joueurs.

45e+2 - C'est la pause à Décimes où Lyon a déjà encaissé deux buts. Regrettable en coupe d'Europe.



45e - Le cinquième coup-franc français fini dans les bras du gardien brésilien. Deux minutes de temps additionnel.



43e - Maxime Gonalons frappe plein axe des 20 mètres mais ce n'est pas assez puissant pour tromper Allison.



41e - Emerson, pour un méchant tacle sur Rafael, prend le premier carton jaune de la partie. Coup-franc lyonnais.



39e - Les Lyonnais multiplient les fautes à cinq grosses minutes de la fin de cette première période.



36e - Lyon répond dans la foulée par une longue possession de balle mais les Italiens résistent.



33e - Federico Fazio marque le deuxième but romain ! Sur un centre lointain de De Rossi, il prend le dessus sur toute la défense lyonnaise et catapulte une frappe de la tête plein axe.



32e - Strootman manque le 1-2. Bien décalé par Salah, il manque son un contre un avec Lopes.



31e - Après un mauvais centre de De Rossi, Rafael retrouve sa place.



30e - Ghezzal concède à son tour un beau coup-franc. Dans l'affaire Gonalons et Rafael se sont tamponnés et restent au sol.



26e - La frappe de l'Algérien est directement contrée par le mur.



25e - Magnifique coup-franc en faveur de Lyon et de Ghezzal qui pose le ballon.



23e - Le match est parti sur un rythme très soutenu. Les deux équipes se rendent coup pour coup même si l'OL joue dans son camp.



20e - Salah égalise. Il profite d'un mauvais contrôle et d'une glissade de Diakhaby pour filer seul au but et tromper Anthony Lopes au sol.



17e - Malgré le but rapide des locaux, les Romains ne reculent pas et continuent d'attaquer.



16e - Dzeko manque une belle tentative. Salah est décalé par Peres sur la droite et centre vers le Bosnien. Son coup de tête n'est pas assez redressé et file au-dessus du but.



14e - Bruno Peres frappe au but de son côté droit mais c'est directement sur Lopes.



8e - BUT pour l'Olympique Lyonnais ! Mouctar Diakhaby marque sur la première occasion lyonnaise en étant à la retombée d'un coup de pied arrêté de Mathieu Valbuena dévié au premier poteau par Rafael. 1-0.



7e - Nouvelle action romaine. Dzeko dribble Mammana côté gauche et centre au sol vers Salah. L'Égyptien enlève trop son tir qui s'envole dans les tribunes du Parc OL.



7e - Emerson lance le Ninja côté gauche mais son centre instantané file derrière la cage lyonnaise.



5e - Première grosse occasion pour la Roma ! Nainggolan se défait de Tolisso pour envoyer une lourde frappe comme il aime à le faire. Lopes boxe le ballon.



4e - Ce sont les Romains qui possèdent le ballon en ce début de match.



3e - Environ 50.000 personnes sont présentes au Parc OL pour assister à ce huitième de final aller.



1e - Les Italiens donnent le coup d'envoi.



21h02 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



21h00 - Lyon a écarté les Néerlandais de l'AZ Alkmaar assez facilement en seizième de finale (4-1 au match aller, 7-1 au retour).



20h55 - Au tour précédent, l'AS Rome a éliminé Villareal grâce à une magnifique victoire (0-4) en terres espagnoles. La victoire (1-0) des jaunes au match retour n'a pas suffi.



20h50 - Lyon-Rome, une affiche qui rappelle forcément le calvaire subi par Anthony Réveillère face à Mancini.

> Mancini vs Reveillère

Ce but remonte au 6 mars 2007. Les deux équipes s’affrontaient dans le cadre des huitième de finale retour de Ligue des champions. Score final 0-2 et qualification italienne.



20h45 - Face aux clubs italiens, Lyon n'a remporté que 35% de ses précédentes rencontres (7 succès en 20 oppositions).



20h40 - Le onze italien en déplacement au Parc OL. Sans surprise et en 3-4-3 :

20h35 - Voici la composition officielle des Lyonnais :

20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté de Lyon-AS Rome.