publié le 02/05/2017 à 16:35

Une page va-t-elle se tourner à Saint-Étienne le samedi 20 mai 2017 ? Entraîneur de l'ASSE depuis le 15 décembre 2009, soit près de huit ans, Christophe Galtier aurait annoncé à ses dirigeants son intention de "ne pas faire la saison de trop", assure L'Équipe dans son édition de mardi 2 mai. Mais dans l'après-midi, Bernard Caïazzo a semé le doute dans un entretien accordé à l'Agence France Presse.





"La vérité, c'est ce que le coach a dit au Canal Football Club", dimanche 30 avril, a souligné le dirigeant. À savoir : "J'ai lu et entendu les déclarations de mes présidents que je pouvais rester au club tant que je le voulais. Cette déclaration est élogieuse mais on est bien obligé de se poser des questions (...) J'ai rencontré mes dirigeants le 22 mars (...) pour savoir ce qui serait le mieux pour l'ASSE, avec moi ou sans moi, quels sont les projets et que j'étais à leur écoute. On n'est pas là pour gagner du temps. Mon avenir n'est pas le plus important. C'est surtout l'institution. Nous réfléchissons".

Un trophée, l'Europe et des places d'honneur

À en croire L'Équipe, Christophe Galtier, 50 ans, aurait décidé de se faire opérer de la hanche à l'issue de la saison, avant de probablement prendre une année sabbatique. Sous la houlette de l'ancien défenseur de Marseille, Lille, Toulouse, Angers ou Nîmes, aujourd'hui âgé de 50 ans, l'ASSE s'est maintenue en L1 en 2009-2010 (17e) avant de s'installer dans le premiers tiers du championnat ces quatre dernières saisons (5e, 4e, 5e et 6e) et de retrouver l'Europe.

En 2013, la Coupe de la Ligue est venue garnir une armoire à trophée qui n'en avait plus accueilli depuis 32 ans et le titre de champion de France 1981. Cette année, les Verts occupent la 7e place, la faute à un nombre élevé de matches nuls (13, seul Rennes fait "mieux") et un faible potentiel offensif (38 buts marqués, 10e attaque de L1).



Un étranger en cas de départ ?

Aucun nom n'a encore filtré pour lui succéder en cas de départ effectif. Les anciens de la maison Alain Perrin, son prédécesseur, Élie Baup ou Frédéric Antonetti sont actuellement libres. Mais, toujours selon le quotidien sportif Bernard Caïazzo privilégierait un profil étranger. Si tel est est l'orientation retenue, le nouvel élu rejoindrait dans cette catégorie le Suisse Lucien Favre (Nice), l'Espagnol Unai Emery (PSG), les Portugais Leonardo Jardim (Monaco), Sergio Conce içao (Nantes) et Rui Almeida (Bastia) et probablement le Chilien Marcelo Bielsa (Lille).