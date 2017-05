publié le 03/05/2017 à 15:43

Mis à part les blessés de longue date Guido Carrillo et Gabriel Boschila, c'est au grand complet que Leonardo Jardim a pu préparer l'immense défi proposé à Monaco en demi-finale de Ligue des champions : devenir le premier représentant français à éliminer la Juventus Turin en matches aller-retour. Le club italien reste en effet sur onze qualifications, dont quatre en demi-finales, déjà contre Monaco en 1998, Nantes en 1996, le PSG en 1993 et Bordeaux en 1985.



Djibril Sidibé, opéré de l'appendicite début avril, effectue ainsi son retour dans le groupe. Mais c'est entre Nabil Dirar et Almamy Touré que devrait se jouer le poste de latéral droit. Le premier tient la corde à la vue de l'opposition effectuée à la veille de la rencontre par l'entraîneur portugais. En dépit de sa fracture du nez après un choc avec son coéquipier Kamil Glik vendredi 28 avril, Tiémoué Bakayoko était lui aussi aligné avec les probables titulaires, avec un masque de protection. S'il devait finalement déclarer forfait, Joao Moutinho le suppléerait.

Pour le reste, ce sera du classique, aucun joueur n'étant cette fois suspendu. Jemerson et Glik composeront la charnière centrale devant Danijel Subasic, avec Benjamin Mendy sur le côté gauche de la défense. Fabinho sera à la récupération. Bernardo Silva à droite et Thomas Lemar à gauche seront chargés d'approvisionner la redoutable doublette Radamel Falcao-Kylian Mbappé.

Khedira suspendu côté turinois

Ils feront face à la meilleure défense d'Europe cette saison (deux buts encaissés en dix matches), avec l'éternel Gianluigi Buffon dans les buts et la paire Leonardo Bonussi-Giorgio Chiellini dans l'axe. Dani Alves et Alex Sandro occuperont les côtés. Sami Khedira suspendu, Massimiliano Allegri le remplacera par Claudio Marchisio, associé au milieu à Miralem Pjanic. En attaque, Paulo Dybala évoluera en soutien de Gonzalo Higuain, avec Mario Mandzukic et Juan Cuadrado sur les côtés. Cette Juve a fière allure.

Monaco-Juventus : les compos probables

Monaco : Subasic - Dirar (ou A. Touré), Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko (ou Moutinho), Lemar - Mbappé, Falcao



Juventus : Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Marchisio, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain