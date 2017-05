publié le 01/05/2017 à 16:12

Les différents appels à décaler le débat à la veille ou au lendemain, comme celui du journal Le Parisien-Aujourd'hui en France mardi 25 avril, n'ont pas été entendu. Le "match" verbal entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans l'ordre d'arrivée au 1er tour de l'élection présidentielle 2017 en France, se tiendra le mercredi 3 mai en direct sur TF1, France 2 et RTL. Il durera en principe 2h20 et débutera à 21h, soit un quart d'heure après le coup d'envoi de Monaco-Juventus Turin.





Refusant de trancher entre ce débat politique et un match "dingue", Daniel Cohn-Bendit, soutien du candidat "En Marche !", a fait part de sa décision de regarder la demi-finale aller de Ligue des champions sur sa télévision, sans le son, et le débat sur son ordinateur "en fond sonore", car "on peut se passer des commentaires d'un match et de l'image d'un rendez-vous politique". L'ancien député européen optera donc pour beIN Sport, diffuseur exclusif des matches aller et retour du club de la Principauté, comme au tour précédent.

L'abonnement à la chaîne sportive qatarie s'élève à 15 euros par mois sans engagement, 14 avec engagement sur 12 mois. BeIN rediffusera par ailleurs l'autre demi-finale, aller, Real Madrid-Atlético de Madrid, à partir de 22h45, dès le coup de sifflet final. Ce 15e derby de la capitale espagnole en trois ans sera à suivre en direct sur Canal+, l'autre diffuseur de la Compétition qui n'a plus le privilège du premier choix. Le dispositif sera identique la semaine suivante avec Juve-Monaco le mardi 9 mai sur beIN et Atlético-Real le lendemain sur la chaîne cryptée.



Vous pourrez aussi suivre ces quatre affiches en direct commenté sur RTL.fr, de même que les 1ère et 2ème manche de la demi-finale d'Europa League entre Lyon et l'Ajax Amsterdam, les jeudi 4 et 11 mai. Vous retrouverez également les buts en vidéos sur notre site. De son côté, RTL proposera une soirée exceptionnelle de 20h à minuit le mardi 9 mai pour Juve-Monaco.