Après avoir éliminé l'AS Rome en huitièmes de finale de Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais s'avance face au Besiktas d'Istanbul ce jeudi 13 avril (21h05), en quart de finale aller. La première manche se joue au Parc OL de Décines où près 15.000 spectateurs du Besiktas sont attendus.



Avant de se rendre dans la bouillante Vodafone Arena (41.000 places) d'Istanbul pour la rencontre retour (jeudi 20 avril), les Français ont deux objectifs simples : encaisser le moins de but possible et prendre le plus large avance possible. Pour cela il peuvent profiter d'une certaine fraîcheur physique puisque cinq des onze joueurs probablement titulaires ce soir ne l'étaient pas lors de la défaite (4-1) face à Lorient (Lacazette, Tousart, Morel, Diakhaby et Valbuena).

Fort de l'élimination de l'Olympiakos au tour précédent, les Turcs arrivent en Auvergne-Rhône-Alpes privés de deux joueurs offensifs de poids : Ricardo Quaresma et Vincent Aboubakar.

Le direct :

20h48 - Les joueurs de l'OL terminent leur échauffement et rentrent aux vestiaires.



20h46 - Le club de Jean-Michel Aulas tient un très bon bilan face au club turc dans son histoire européenne :

20h40 - Les trois autres rencontres de la soirée :

Ajax Amsterdam (NEL) - Schalke 04 (ALL)

Celta de Vigo (ESP) - Racing Genk (BEL)

Anderlecht (BEL) - Manchester United (ANG)



20h36 - Le parcours de Besiktas dans la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :seizième de finale aller : Hapoel Beer Sheva 1-3 Besiktasseizième de finale retour : Besiktas 2- 1 Hapoel Beer Shevahuitième de finale aller : Olympiakos 1-1 Besiktas

huitième de finale retour : Besiktas 4-1 Olympiakos



20h30 - Le parcours de l'OL dans la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :

seizième de finale aller : Alkmaar 1-4 Lyon

seizième de finale retour : Lyon 7-1 Alkmaar

huitième de finale aller : Lyon 4-2 Rome

huitième de finale retour : Rome 2-1 Lyon



20h24 - Le onze aligné par Günes, l'entraîneur turc :

20h16 - La composition de l'Olympique Lyonnais :



20h05 - Bonjours à tous et à toutes et bienvenue pour le live du quart de finale aller de Ligue Europa Lyon-Besiktas.