Monaco-Juventus : l'attaque de l'ASM à l'épreuve de l'autre "BBC"

L'exploit serait immense. Dernier représentant de la France en finale de Ligue des champions en 2004 (défaite 3-0 face au FC Porto de José Mourinho), Monaco va tenter de devenir le premier club de L1 à faire tomber la Juventus Turin en matches aller-retour en Coupe d'Europe. Bordeaux, le PSG ou Lyon se sont toujours cassés les dents sur la "Vieille Dame". La première manche est prévue ce mercredi 3 mai (20h45) en Principauté, parallèlement au débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en France. La seconde aura lieu six jours plus tard en Italie.



Ces retrouvailles après le quart de finale remporté sur le fil par les Transalpins en 2015 (1-0 à Turin, 0-0 à Louis-II) sont placées sous le signe des oppositions. D'un côté, Monaco possède la plus jeune équipe du plateau de la compétition (25,28 ans de moyenne d'âge selon les chiffres de l'UEFA), de l'autre la Juve a la plus vieille (29,55 ans). Surtout, l'ASM et son attaque de feu (146 buts marqués en 57 matches toutes compétitions confondues, soit 2,5 buts en moyenne) se frotte à une formation hermétique qui n'a encaissé que deux buts en 10 matches européens cette saison, et peut encore égaler le record en la matière (2 buts encaissés par l'AC Milan sacré en 1994).

Face à des équipes joueuses, Manchester City puis le Borussia Dortmund, l'équipe de Leonardo Jardim a planté trois buts à chaque match en 8e puis en quart de finale. L'incroyable Kylian Mbappé (18 buts sur ses 18 derniers matches à 18 ans) en a claqué 5 à lui seul. Devant, Monaco fait également peur par le renaissant Radamel Falcao (31 ans) et les créatifs Bernardo Silva et Thomas Lemar. C'est désormais à une défense de fer qu'ils doivent s'attaquer. La Juve vient de passer 180 minutes sans encaisser le moindre but face au Barça de Lionel Messi, Luis Suarez ou Neymar. Elle n'avait pas non plus flanché face au FC Porto au tour précédent.

Buffon va jouer son 150e match européen, Mbappé son 8e

Cette solidité est incarnée par trois hommes, le gardien Gianluigi Buffon et les défenseurs centraux Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Une autre BBC, moins connue du grand public que la triplette offensive du Real Madrid composée de Karim Benzema-Gareth Bale-Cristiano Ronaldo mais ô combien précieuse. Le premier, 39 ans, 149 matches européens au compteur, avait déjà joué la Coupe du monde en France lorsque Mbappé (7 matches de Coupe d'Europe) est né. Il a presque tout gagné, mais attend toujours de soulever la Ligue des champions, après deux échecs en finale (2003, 2015).



Piliers de la Juve et de la Squadra Azzura, Chiellini (32 ans) et Bonucci (30 ans), eux, se comprennent les yeux fermés. Devant, le quintuple champion d'Italie en Italie possède de belles armes, avec les Argentins Gonzalo Higuain dans l'axe et Paulo Dybala en soutien. Le doublé de ce dernier face au FC Barcelone est encore dans toutes les mémoires. La Juve n'est pas seulement une machine à défendre.