VIDÉO - Real-Atlético : le but de Cristiano Ronaldo en images

Cristiano Ronaldo s'élève plus haut que Stefan Savic, mardi 2 mai 2017

publié le 02/05/2017 à 21:43

Le Real Madrid jouera-t-il une deuxième finale de Ligue des champions consécutive le samedi 3 juin prochain à Cardiff, avec la possibilité de devenir le premier club a conserver sa couronne depuis le Milan AC en 1990 ? Zinédine Zidane et ses hommes se sont en tout cas mis dans une position idéale en ouvrant le score dès la 10e minute de sa demi-finale aller contre son voisin de l'Atlético.



Après une première très grosse occasion manquée par Karim Benzema sur un centre de Dani Carvajal, c'est de nouveau de la droite qu'est venu le centre décisif. Pas celui de Sergio Ramos, repoussé par la défense des Colchoneros, mais celui de Casemiro. La reprise du milieu s'est transformée en offrande pour l'inévitable Cristiano Ronaldo, buteur de la tête à bout portant. C'est le 101e but du Portugais en Ligue des champions sans compter les tours préliminaires.

Les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en Ligue des champions pour la quatrième fois en quatre ans, après les finales de 2014 et 2016 et le quart de 2015, qui ont tous souri au Real. L'avantage psychologique est donc du côté des Merengues. Toutefois, les partenaires d'Antoine Griezmann n'ont connu qu'une défaite en dix matches face à leur rival local sur la scène nationale depuis leur revers dans la finale 2014, signant cinq victoires et quatre nuls, le dernier étant un 1-1 à Bernabeu en avril.