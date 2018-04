publié le 02/04/2018 à 08:31

Plus que deux épisodes avant la fin de la saison 8 de The Walking Dead. Deux épisodes pour savoir si Negan et Rick vont réussir à faire la paix ou se battre jusqu'à la mort... La tension est à son comble, mais le showrunner de la série prend (mal) son temps. L'épisode 14 de cette semaine, intitulé Fighting A War With No Ammo (Faire la guerre sans munitions), n'a pas beaucoup d'enjeux, ni de rebondissements. De quoi laisser quelques fans perplexes avant la fin de la saison 8. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Rick continue de faire son deuil, Morgan perd la tête, Negan est ligoté... Sur le papier, voici des éléments qui pourraient réjouir les fans de The Walking Dead. Mais dans l'épisode 14, ces passages sont loin d'être stimulants. Dans Fighting A War With No Ammo (Faire la guerre sans munitions), Carol et Morgan partent à la recherche d'Henry et des Sauveurs qui se sont échappés de la Colline. Rick, qui refuse de lire la lettre d'adieu de Carl, part aussi chercher les fuyards. Negan de son côté, essaye de faire comprendre à Jadis qu'elle doit lui faire confiance.

On se demande, encore, où le showrunner souhaite nous conduire, à deux épisodes du final de la saison 8. Mention spéciale tout de même pour Jeffrey Dean Morgan (Negan), qui continue d'incarner le leader des Sauveurs avec brio.



Negan est de retour

Negan va venger Jadis et les Scavengers Crédit : capture d'éctan OCS

Le teaser de l'épisode 14 laissait peu de suspense sur le sort de Negan. Le leader des Sauveurs est bel et bien vivant. Si on le voit faible, saucissonné sur une planche à roulettes par Jadis, l'instant ne dure pas. Negan sort de sa poche (alors qu'il a les mains ligotées) une arme, une fusée de détresse et les photos des proches de Jadis que Simon a tués. La scène est tout sauf vraisemblable.



Negan parvient donc à s'en sortir, en se confiant sur son épouse Lucille et jure même à Jadis qu'il la vengera. L'ex cheffe des Scavengers, tué dans l'épisode 10 par Simon, le lieutenant de Negan, n'a pas beaucoup de choix et décide de lui faire confiance. Negan prend ensuite la route, récupère un mystérieux passager et fait son retour au Sanctuaire, le QG des Sauveurs. Mais, il préfère un retour discret, car il a "plein de surprises" pour son clan. Le sang va couler...

Jadis et l'hélicoptère

Un hélicoptère dans The Walking Dead, vous ne rêvez pas. Apparu dans la saison 1, mais aussi dans le spin-off de Fear The Walking Dead, l'engin volant est de retour. Et c'est Jadis qui était censée monter à bord, si Negan n'avait pas éteint sa fusée de détresse. Qui le pilote ? Où devait-il emmener Jadis ? Le mystère est immense. Une chose est sûre : les Sauveurs n'ont rien à avoir avec l'hélicoptère comme en atteste la tête ahurie de Negan à l'arrivée de l'hélicoptère. Reste maintenant à savoir s'il servira de lien avec Fear The Walking Dead, puisqu'on en aperçoit dans la saison 3, ou s'il appartient au groupe de Georgie (apparue dans l’épisode 12) et qui serait celui du Commonwealth.



Morgan va-t-il retrouver ses esprits ?

Morgan a de plus en plus de mal pour rester lié au monde qui l'entoure. Depuis l'épisode 13, il est marqué par des apparitions morbides. D'abord celle de Gavin, l'ex bras droit de Negan qu'Henry tue, puis celle du jeune garçon porté disparu. Morgan est animé par une soif de sang insatiable et Carol sait bien qu'il ne peut plus être sauvé. La survivante, qu'il l'avait aidé dans la saison 7, décide de partir à la recherche d'Henry, alors que Morgan veut retrouver et tuer les Sauveurs qui se sont échappés de la Colline, dans l'épisode 13. Il est rejoint par Rick, animé par la même envie meurtrière, redoublée depuis la mort de son fils Carl. Les deux hommes réussissent leur mission et parviennent à rentrer. Mais, Morgan continue de montrer qu'il s'apprête à rejoindre l'univers de Fear The Walking Dead.



Daryl et Rosita passent à l'attaque

Daryl retourne au Sanctuaire Crédit : Gene Page / AMC

Alors que les survivant(e)s d'Alexandria sont à la Colline, Rosita et Daryl décident de retourner au Sanctuaire des Sauveurs. Rosita comprend qu'Eugene, ancien membre d'Alexandria devenu un Sauveur dans la saison 7, fabrique des munitions pour le groupe des Sauveurs. Il est le seul de ce monde post-apocalyptique à connaître cette technique. "Il ne faut pas dézinguer les machines, il faut le tuer", explique-t-elle à Daryl en pointant Eugene du regard. Nul doute que le duo va passer à l'attaque dans le prochain épisode, à moins que Dwight les empêche de faire une bêtise. Mais, Daryl, qui n'a jamais eu confiance dans l'agent double de Rick, n'est pas prêt de se laisser faire : il veut tuer Dwight.