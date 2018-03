publié le 26/03/2018 à 08:20

Retenez votre souffle. La saison 8 de The Walking Dead, touche bientôt à sa fin. L'épisode 13, intitulé Do Not Send Us Astray ("Ne nous égarez pas du chemin"), est centré sur la Colline de Maggie, qui se prépare à l'attaque des Sauveurs.



Le groupe est maintenant dirigé par Simon, suite à la disparition de Negan dans l'épisode 12, après un face-à-face musclé contre Rick. Ce dernier continue de se renfermer depuis la mort de son fils Carl dans l'épisode 9. Attention, le reste de cet article contient des spoilers.

Les Sauveurs sont prêts à contre-attaquer sous les ordres de Simon. Ils se rendent à la Colline, leurs armes empoisonnées par du sang de zombies. Une technique secrète que les lecteurs et les lectrices des comics de The Walking Dead connaissent bien. Maggie, Rick et les autres parviendront-ils à survivre ? À quelques semaines de la fin de la saison 8, les pistes sont plus que jamais brouillées.

Le plan de Negan fonctionne

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas l'attaque de la Colline qui est la plus importante de l'épisode 13, mais ses conséquences. Souvenez-vous, depuis deux épisodes, les Sauveurs ont badigeonné leurs armes du sang des zombies, pour infecter leurs victimes. C'est bien ce qu'il se passe après leur attaque de la Colline...



L'épidémie démarre avec Tobin, l'ancien amant de Carol, blessé à l'arme blanche au ventre. Une morsure en entraînant une autre, plus d'une dizaine de personnes du groupe de Maggie se transforment. Le chaos gagne la maison où nos héros et héroïnes se reposent. Une scène difficile, qui se termine dans le cimetière de la Colline qui s'agrandit, face à Maggie qui culpabilise.



Entre temps, Henry, qui a récupéré une mitraillette, libère par inadvertance les Sauveurs prisonniers de la Colline. Certains décident de rester dans le camp de Maggie depuis que Simon a déclaré que ces hommes ne comptaient plus pour lui. Henry de son côté est introuvable. On l'a aperçu pour la dernière fois à terre, après avoir été poussé par les Sauveurs.

Morgan perd la tête

Lennie James incarne Morgan Jones dans "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Rien ne va plus pour Morgan. Dans cet épisode, il est hanté par le fantôme de Gavin, l'ancien lieutenant de Negan tué dans l'épisode 9. Souvenez-vous, c'est le jeune Henry qui lui tranche la gorge avec son bâton, comme aurait pu le faire Morgan.



Ce dernier a alors des visions de Gavin, le teint pâle et la gorge trouée qui ne cesse de lui répéter : "Tu sais ce que c'est" ("You know what it is"). Difficile de comprendre cette phrase aux premiers abords, mais elle pourrait avoir un lien avec Henry. Morgan peut en effet comprendre que le garçon est en train de devenir une machine à tuer, comme il l'est. Reste à savoir si le fantôme de Gavin va pousser ce dernier à quitter nos héros et héroïnes et rejoindre les personnages de Fear The Walking Dead, le spin-off de The Walking Dead.

Le jeu dangereux de Dwight

Dwight et Simon semblent partager une ambition commune : en finir avec Negan Crédit : AMC

Dwight continue d'être un agent double pour le groupe de Rick, mais la situation commence passablement à se compliquer. Sous le règne de Negan, il arrivait autant que faire se peut à prévenir nos héros des plans des Sauveurs. Ainsi, il informe Rick de l'attaque d'Alexandria dans l'épisode 8.



Mais, depuis la disparition de Negan dans l'épisode 12, on ne sait plus vraiment dans quel camp il se trouve. Il n'a pas le choix que d'assister à la prise de pouvoirs de Simon qui décide d'attaquer la Colline. Pendant l'assaut, Dwight n'hésite pas tirer sur Tara de sang-froid, la blessant à l'épaule.



Un geste pour lui éviter de mourir sous les coups de Simon, qui était prêt à l'abattre. Quoiqu'il en soit, Tara continue d'avoir confiance en Dwight, contrairement à Daryl.

Tara et Rick sont-ils condamnés ?

C'est la question qui devrait agiter les fans après la fin de l'épisode 13. Tara a été blessée par une flèche de Dwight, qui pourrait très bien avoir empoisonné par du sang de zombies. Quant à Rick, il a le visage en sang et refuse d'être soigné par Michonne et Siddiq.



Toujours en deuil après la mort de Carl, Rick a du mal à dissimuler sa colère devant Siddiq, qu'il tient pour responsable de l'infection de son fils. Pour le moment, Tara et Rick ne présentent aucun signe d'infections, mais il semblerait que le groupe décide d'éliminer Tara avant qu'elle ne se transforme ... La jeune femme est prête à accepter son sort et continue de faire confiance à Dwight.