Daryl et Rick dans l'épisode 5 de "The Walking Dead"

publié le 20/11/2017 à 14:30

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le cinquième épisode de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Rien ne va plus entre Daryl et Rick. Les deux héros de The Walking Dead, amis et frères d'armes, poursuivent la saison 8 sous un mauvais augure. Depuis l'épisode 3, on remarque les deux hommes sont de moins en moins sur la même longueur d'onde. Daryl est prêt à tout pour gagner la bataille contre Negan, tandis que Rick essaye de limiter les victimes collatérales et de garder son humanité.

Dans l'épisode 5 de cette semaine intitulé The Big Scary U, la tension entre Daryl et Rick monte d'un cran. Daryl souhaite faire exploser le Sanctuaire avec des munitions trouvées dans la jeep d'un Sauveur, mais Rick lui ordonne d'abandonner l'idée. Le biker de The Walking Dead ne l'entend pas de cette oreille et décroche une droite à son ami. S'ensuit une bagarre, peu convaincante, mais qui montre bien que rien n'est plus comme avant. Dans un entretien pour EW, Norman Reedus (Daryl) est revenu sur cette scène compliquée.

> The Walking Dead 8x05 "Rick Fights With Daryl" Season 8 Episode 5 HD "The Big Scary U"

Une bataille entre "frères", plutôt qu'une rupture définitive

"Je pense que Rick et Daryl ont tous les deux raison. Rick décide de sauver les gens, alors que Daryl est un voyou. Vous le voyez dès l'épisode précédent qu'il est prêt à tuer quiconque se trouvera sur son chemin (...) il n'est pas un diplomate. Il essaye juste d'en finir le plus vite possible", commence l'acteur. La bagarre se termine par l'explosion de la jeep, justement à cause de ces dynamites que Daryl a lancées sur le toit. Face au danger, les deux hommes redeviennent compagnons et se sortent ensemble du pétrin. Mais, une fois à l'abri, ils se parlent peu et ne se regardent pas.

"On s'est battu comme des frères : on se chamaille et la minute d'après on se dit "Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?'. Nous sommes tous les deux énervés, mais jusqu'où ira-t-on ? J'ai beaucoup aimé cette scène. C'est simple, on va droit au but et il y a de l'humour. ", poursuit Norman Reedus.



Daryl va continuer de se détacher du groupe

Daryl Dixon, héros de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Dans l'épisode 2, Daryl abat un Sauveur alors que Rick lui avait promis la vie sauve. Un des indices qui montrent que le héros est animé par sa revanche et qu'il ne fera pas de quartiers. Et il faudra s'attendre à d'autres moments de ce genre de la part de Daryl dans les prochains épisodes. Ce qui ne devrait pas améliorer sa relation avec Rick.



"De grands moments arrivent où je vais agir comme un rebelle, sans m'en rendre compte, parce que le groupe est séparé de temps en temps. Tout le monde se fait confiance, crée un plan et essaye d'atteindre le même endroit, mais il y a des moments où il faut des prendre des décisions à la volée", résume l'acteur. De quoi augmenter l'impatience des fans avant la pause hivernale de la série après l'épisode du 10 décembre prochain.