publié le 05/03/2018 à 09:10

The Walking Dead se poursuit. Après un retour lors d'un épisode tire-larmes la semaine dernière, la suite de la saison 8 continue de construire la fin d'une grande bataille. Celle qui oppose Rick Grimes Negan, depuis la saison 7. L'un se bat pour la liberté, l'autre prétend vouloir sauver ses semblables en tuant celles et ceux qui refusent de le rallier... Au-delà du conflit de Rick et Negan, c'est tout un monde qui se retrouve plongé dans un bain de sang. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'épisode 10.



Comment continuer à vivre sans Carl ? Après l'épisode 9 où le jeune homme se donne la mort avant d'être transformé en zombie, Rick entame son deuil. Le leader des Communautés essaye tant bien que mal de comprendre les dernières paroles de son fils, qui l'encourageait à faire la paix avec Negan. Mais, impossible pour l'ancien shérif d'oublier les morts causées par le leader des Sauveurs. Alors qu'il ne reste plus que six épisodes avant la fin de la saison 8, il est de plus en plus difficile de deviner comment la guerre entre les deux hommes pourrait se finir.

Simon et les Sauveurs anéantissent les Scavengers

Simon, le belliqueux bras droit de Negan, se voit confier une mission. Se rendre chez les Scavengers mené(e)s par Jadis et leur faire passer un message : la Communauté est assujettie aux pouvoirs des Sauveurs et ils doivent ainsi leur donner leurs armes. Simon veut à tout prix tous et toutes les éliminer pour leur faire payer leur trahison de la saison 7. Souvenez-vous, Jadis fait un pacte avec Rick en lui promettant de l'aider. Mais, lors de la bataille finale, elle se range du côté de Negan.

Un acte que ce dernier est décidé à pardonner, contre l'avis de Simon. Et comme on s'en doute, lorsque Simon arrive dans le dépotoir des Scavengers, il perd son sang-froid, bien que Jadis lui offre toutes les armes de sa Communauté. Simon et ses acolytes éliminent alors tous et toutes les Scavengers, devant une Jadis impuissante.

Aaron veut recruter l'Oceanside

Après la mort de son compagnon Eric dans la saison 8 , Aaron est bien décidé à continuer la guerre. Avec Enid, il décide de partir demander de l'aide aux femmes de la communauté d'Oceaside. Elles vivent recluses dans la forêt, depuis la mort des hommes de leur groupe à cause des Sauveurs. Armées, elles seraient une aide non-négligeable pour Rick et ses allié(e)s. Mais, dans la saison 7, elles décident de rester en-dehors de cette guerre. Aaron et Enid sont quand même toujours persuadés qu'ils peuvent les convaincre.



Sans surprise, Cyndie, la petite fille de Natania (tuée par Enid pour sauver Aaron) décide de les laisser sains et saufs. À une seule condition : ils ne doivent jamais revenir. Si Enid a compris le message, Aaron veut toujours convaincre l'Oceanside de rejoindre la lutte. À contre-cœur, Enid l'abandonne pour retrouver Maggie à la Colline. Aaron s'accroupit près d'un arbre, probablement pour espionner l'Oceanside...

Negan est affecté par la mort de Carl, Rick enrage

La fin de l'épisode 10 est la partie la plus intéressante. Après avoir abandonné Jadis dans sa décharge entourée de zombies, Rick décide de lire la lettre que Carl a écrite à Negan. Les yeux rougis, il décide de contacter le leader des Sauveurs par talkie-walkie. "Carl est mort" lui annonce sans préambule Rick, qui tente de maîtriser sa haine. Contre toute-attente, Negan est affecté par la disparition du jeune homme. Les deux personnages se sont côtoyés dans la saison 7 et Negan avait été impressionné par le courage de Carl. Cette scène, où Negan fend l'armure, est impeccablement jouée par Jeffrey Dean Morgan. Andrew Lincoln n'est pas en reste en laissant peu à peu à sa rage s'exprimer dans talkie-walkie.



Il refuse bien évidemment de faire la paix avec le leader des Sauveurs, contrairement à ce que Carl a demandé aux deux hommes. Negan ne se laisse pas démonter et reproche alors à Rick d'être le responsable de la mort de Carl, car "tu étais trop occupé à essayer de me tuer". Une phrase qui n'arrange en rien l'émotion de Rick, qui termine la conversation par un "Je vais te tuer".