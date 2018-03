THE WALKING DEAD 8x14 "Still Gotta Mean Something" Promo [HD] Andrew Lincoln, Norman Reedus

publié le 26/03/2018 à 09:51

La guerre de The Walking Dead est loin d'être finie. Malgré la disparition de Negan, le chef psychopathe des Sauveurs, la violence continue de frapper nos héros et héroïnes de la série. Depuis l'épisode 13, il est encore plus difficile d'imaginer une possible victoire de Rick ou une trêve entre les deux camps avant la fin de la saison 8. Attention, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 13 et que vous ne voulez pas en savoir plus sur l'épisode 14, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



La Colline pleure ses morts. Dans l'épisode 13, les Sauveurs ont réussi à infecter avec leurs armes les membres de la communauté de Maggie. Impuissante, elle observe les siens s’entre-tuer et le cimetière s'agrandir.



Dans l'épisode 14, intitulé Fighting A War With No Ammo (Faire la guerre sans munitions), Rick et Morgan décident de passer à l'action. Ensemble, ils partent à la recherche des Sauveurs qui se sont échappés de la Colline. Carol continue de chercher le jeune Henry qui a probablement suivi les fuyards dans la forêt pour venger la mort de son frère.

Jadis retient Negan

Quant à Rosita et Daryl, ils se rendent de nouveau au Sanctuaire, le repère des Sauveurs. Le duo se donne pour mission d'abattre Eugene, l'ex membre d'Alexandria qui sait fabriquer des balles. Il est d'ailleurs le seul survivant avec cette "capacité". Depuis la saison 7, il a rejoint le camp de Negan et semble refuser de retourner parmi les siens.

Le trailer se termine sur Negan. Porté disparu depuis l'épisode 12 et son face-à-face avec Rick, il est retenu prisonnier par Jadis. Ancienne cheffe de la communauté des Scavengers, décimée par Simon et les Sauveurs dans l'épisode 10, on se doute qu'elle va chercher à se venger de Negan...