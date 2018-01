publié le 31/01/2018 à 14:22

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 8 de la saison 8, passez votre chemin, car la suite du texte est riche en spoilers.



Plus d'un mois après la diffusion de l'épisode 8 de The Walking Dead, Andrew Lincoln est enfin sorti de son silence. L'acteur s'est confié dans un entretien pour le média américain Entertainment Weekly sur la mort prochaine de Carl Grimes, son fils aîné. Ce dernier a révélé dans l'épisode précédent qu'il a été mordu par un zombie. Sa mort est attendue par le public dans l'épisode 9 qui sera diffusé le 26 février en France sur OCS.



Andrew Lincoln ne s'en cache pas, la mort de Carl a été un choc. "Je ne vais pas vous mentir, c'était très triste à jouer pour moi. Ce qui est beau - et rare dans notre série - c'est que nous avons l'occasion d'une scène d'adieux. C'est inhabituel pour nous. D'habitude, les choses arrivent et les gens sont juste arrachés du monde de The Walking Dead. Heureusement, il y a un sentiment de délivrance, de soulagement, dans cet épisode (9), parce qu'il fallait qu'on lâche tout à l'écran (...). C'est un adieu que je n'aurais jamais imaginé voir arriver", explique l'acteur qui incarne le père de Carl depuis 8 saisons.

Une scène qui changera Rick à jamais

Dans la suite de son entretien, Andrew Lincoln explique que la mort de Carl aura un impact non négligeable sur la suite de l'histoire. "Il est la base (de la série, ndlr). Et cela va nous conduire jusqu'au flashforward (avance rapide, ndlr) de l'épisode 1 jusqu'à cette fameuse scène où Rick dit : 'Ma miséricorde prévaut sur ma colère'. Les choses vont s'équilibrer dans sa vie dans la deuxième partie. Très largement grâce à ce qui va être dit par son fils dans l'épisode 9", poursuit-il.

Des propos qui font échos à ceux de Chandler Riggs (Carl) dans The Hollywood Reporter : "Dans l'épisode 9, Carl fera tout pour enseigner ce qu'il sait à Rick et surtout le convaincre de ne pas tuer tous les Sauveurs, parce qu'il y a toujours des gens biens.

Alexandria, la Colline et le Royaume, tous voient peut-être Rick comme un Sauveur (un méchant). Carl va essayer de lui transmettre "une sorte d'humanisme". Il faudra donc s'attendre à une scène tire-larmes, qui s'apprête à changer Rick Grimes pour le reste de la saison 8.