publié le 26/02/2018 à 12:04

C'est une interview attendue par les fans de The Walking Dead. Au lendemain de la diffusion américaine de l'épisode 9, l'acteur Chandler Riggs, qui incarne Carl depuis le début de la série en 2010, s'est confié à Entertainment Weekly. Le jeune homme a accordé un entretien fleuve où il revient sur le tournage d'Honor [le titre de l'épisode 9], mais aussi sont travail de préparation. L'occasion d'en savoir plus sur les coulisses de cet épisode qui devrait faire pleurer les fans. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



La mort de Carl était annoncée depuis l'épisode 8. Avant la coupure hivernale, les fans de The Walking Dead ont appris que le jeune homme avait été mordu par un zombie, lors d'une mission avec son nouvel ami Siddiq. Carl est donc condamné et ses adieux se déroulent dans l'épisode 9. Rick, Michonne, Daryl... Le survivant a le temps de parler un moment avec ses proches.

L'une des scènes les plus fortes concerne Carl et sa sœur Judith. "Avant de mourir, maman m'a dit que je pourrai rendre ce monde meilleur. J'ai échoué, mais tu y arriveras", explique-t-il à la petite fille qui se met à pleurer. "Je pense que la scène avec Judith me fera toujours quelque chose, à cause de mon discours déprimant. Quand j'ai lu le script, je me suis dit : 'Mon Dieu ! Je vais devoir dire tout ça ?'. Je n'étais vraiment pas impatient de tourner cette scène. Lorsqu'il parle de leur mère en lui disant qu'il devait se battre pour ce monde et qu'il ne l'a pas fait, c'est tellement triste", confie Chandler Riggs à EW.

Chandler Riggs en dit plus sur la décision finale de Carl

Face au chagrin de son père, Carl essaye pendant tout l'épisode de le rassurer, mais surtout de lui faire comprendre qu'il doit arrêter sa guerre contre Negan. Et lorsqu'il sent sa fin venir, il refuse que Rick lui tire une balle dans la tête. On ne voit pas la scène, mais on entend simplement le coup de feu partir. Un choix sur lequel revient Chandler Riggs. "Je pense qu'en quelque sorte, Carl a pitié de Rick, parce qu'il sait qu'il a fait une erreur [tuer des zombies avec Siddiq] et qu'il aurait pu l'éviter s'il n'avait pas écouter Siddiq. C'est pour cela que Carl épargne Rick, parce qu'il sait que ça peut le briser. C'est en quelque sorte, sa manière de lui dire qu'il est désolé et pour éviter qu'il ait trop de chagrin".

Si EW évite de mentionner la polémique autour de la mort de Carl, le média américain demande quand même à l'acteur sa réaction lorsqu'il a appris que son personnage allait disparaître. "J'ai grandi avec Carl, dire adieu à cette partie de ma vie était très bizarre. Mais, c'était aussi un soulagement parce que je peux faire d'autres choses maintenant", poursuit-il. Pour le moment, le jeune homme devrait reprendre ses études, avant qu'on ne le retrouve (on l'espère) de nouveau sur petit ou grand écran.