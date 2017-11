publié le 24/11/2017 à 08:22

Un hélicoptère dans The Walking Dead, vous ne rêvez pas. Alors que Rick fait route pour sa nouvelle mission dans l'épisode 5 de la saison 8, il aperçoit l'appareil à hélice dans le ciel. Celui-ci semble se diriger vers une destination inconnue. Rêve ou réalité ? Les fans ont rapidement tranché la question. Reste à savoir qui pourrait conduire cet engin sorti de nul part, et surtout dans quel but ? À quelques jours de la diffusion de l'épisode 6, il est temps de faire le point sur les théories les plus probables.



Dans tous les cas, il faut reconnaître que l'hélicoptère redonne de l'intérêt à cette saison 8. Après quatre épisodes plutôt mollassons, marqué tout de même par les morts d'Éric (épisode 3) et de la tigresse Shiva (épisode 4), on a de quoi se poser beaucoup de questions pour la suite puisqu'on ne voit pas encore le lien entre l'intrigue et l'engin volant.

> The Walking Dead 8x05: Rick Sees A Helicopter / Negan Confronts Eugene [HD]

Une nouvelle arme des Sauveurs

C'est la théorie la plus en vogue qui se base sur une phrase de Simon, le bras de droit de Negan. Lors d'une réunion avec le chef des Sauveurs, Simon lui propose d'envoyer un "flier" (qui serait le terme désignant l'hélicoptère) pour "remettre" la Colline sous les ordres des Sauveurs. Un des membres de la communauté de Negan pourrait donc se trouver à bord, histoire de faire une entrée "magistrale" dans le camp de Maggie.



Effectivement, les héros doivent s'attendre à tout sauf à l'arrivée des Sauveurs dans un hélico. Cette attaque surprise pourrait redonner l'avantage à Negan, qui veut à tout prix capturer Maggie, Rick et Ezekiel pour les tuer devant leurs communautés.

Il annonce l'arrivée de nouveaux ennemis

Selon le média américain Screen Rant, il pourrait s'agir d'un nouveau groupe, que les lecteurs des comics découvriront dans l'arc New World Order (Nouvel ordre mondial). On sait peu de choses sur ces nouveaux ennemis, si ce n'est qu'ils sont à la pointe de la technologie et que leurs soldats portent des tenues qui rappellent celles des Stormtroopers de Star Wars. Ils apparaissent bien après la guerre de Negan et Rick, mais les scénaristes du show peuvent avoir pris la liberté de ne pas suivre la chronologie des comics.



La série "New World Order" se déroule dans le futur par rapport à la série Crédit : Image Comics

Un indice du crossover avec "Fear The Walking Dead"

Depuis le New York Comic Con en octobre dernier, on sait qu'il y a aura un crossover entre The Walking Dead et Fear The Walking Dead, qui se déroule avant les aventures de Rick et ses compagnons, mais toujours dans un monde peuplé de zombies. Les derniers hélicoptères de ce monde post-apocalyptique ont été aperçus dans la saison 3 de Fear The Walking Dead, cette année. Des héros du show peuvent donc être à son bord. Cependant, Robert Kirkman, le créateur des comics, a annoncé le crossover pour l'année prochaine, il est donc encore un peu tôt avant de retrouver les héros des différents shows.



Un clin d’œil à la saison 1

Les showrunners l'avaient annoncé, la saison 8 contiendra de nombreuses références à la première saison de la série. On l'a déjà noté dans l'épisode d'ouverture de cette saison 8. L'hélicoptère de The Big Scary U (épisode 5, saison 8), nous renvoie à l'épisode 1 de la saison 1, lors que Rick traverse Atlanta sur un cheval et qu'il aperçoit un dans le ciel. Notre shérif découvre dans cet épisode le monde post-apocalyptique dans lequel il va devoir survivre après son coma.

> The Walking Dead 1x01 helicóptero reflejado en edificio