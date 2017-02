Kungs - "Don't You Know"

publié le 10/02/2017 à 09:02

Le 10 février, la France récompense ses artistes avec les Victoires de la musique. La 32e édition de la cérémonie musicale sera retransmise en direct sur France 2, à partir de 20h50. Cette année, des grands noms comme Renaud, Véronique Sanson ou Louise Attaque se frottent aux nouvelles sensations telles Amir, Broken Back ou Kungs. Alors, qui pourra faire le "V" de la victoire ?



La compétition risque d'être très serrée. Car 2016 a vu le retour de pontes de la musique française, mais aussi, l'explosion de jeunes talents, qui ont rythmé l'année musicale. Rappelons que les gagnants sont choisis par un jury de 600 professionnels du monde de la musique, à l'exception de la Chanson originale de l'année, désignée par le vote du public. De la révélation scène à l'artiste masculin de l'année, en passant par l'album de musiques urbaines, on se risque au jeu des pronostics.

Incontournables Renaud et Véronique Sanson

Cette année, la Victoire de l'artiste masculin se disputera entre Benjamin Biolay (Palermo Hollywood), Vincent Delerm (À présent) et Renaud (album éponyme). Difficile d'imaginer que le prix échappe à ce dernier. 2016 a en effet été l'année de son grand retour : l'interprète de Mistral Gagnant a dominé le classement des ventes d'albums en France, une tournée d'une centaine de dates à guichets fermés. Le public a accueilli le phénix Renaud à bras ouverts, et il serait logique qu'il soit désigné Artiste masculin de l'année.

Du côté des femmes, un autre grand nom risque de l'emporter : Véronique Sanson, revenue en fanfare avec Dignes, Dingues, Donc... Mais la jeune JAIN est une concurrente de taille. Déjà nommée pour la Victoire de l'album révélation l'année dernière, la jeune femme n'a pas cessé de tourner en 2016, en France comme ailleurs, et a dépassé le cap des 200.000 disques vendus. Elle a aussi dévoilé son 2e clip, celui de Makeba, haut en couleurs. Face à ces deux opposantes, l'engagée Imany (The Wrong Kind Of War) ne fera que difficilement le poids.

Benjamin Biolay pour l'Album de chansons

Si Benjamin Biolay n'est pas sacré Artiste de l'année, il pourrait bien se consoler avec la Victoire de l'album de chansons de l'année. Palermo Hollywood est un bel album-concept, pensé et enregistré à Buenos Aires. Il l'a joué entièrement lors de plusieurs dates complètes à la prestigieuse Salle Pleyel, à Paris.



Mais de son côté, Julien Doré a aussi fait très fort avec & ("esperluette"), son 4e disque studio. Le chanteur à la tignasse ondulée y prolonge l'atmosphère câline et son ode aux grands espaces, démarré dans son prédécesseur, Løve. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas remporté la Victoire de l'album de chansons de l'année en 2014.



Il ne faut pas oublier le 3e nommé, Vincent Delerm, dont le dernier disque, À présent, loué de toutes parts et qu'il défend actuellement en tournée. Le chanteur est l'un des auteurs les plus respectés de sa génération. Nommé de nombreuses fois aux Victoires, il n'a remporté "que" celle de l'album révélation en 2003.

La Femme pour l'Album rock

2016 a aussi vu la confirmation d'un groupe ayant débarqué à la planche sur les ondes musicales, trois ans plus tôt. Il s'agit de La Femme. La joyeuse bande en partie originaire de Biarritz a su retrouver les sensations de son premier disque, Psycho Tropical Berlin (2014), avec son nouvel album, Mystère. Après avoir écumé les festivals, ils ont rempli le Zénith de Paris fin janvier.



Descendant des Rita Mitsouko, Niagara et autres Taxi Girl, La Femme incarne une pop française barrée qui fait du bien, et a ouvert la voie à de nombreuses nouvelles formations désireuses de s'amuser avec les codes du genre, comme The Pirouettes, Flavien Berger, Paradis ou Agar Agar. Récompenser La Femme permettrait de saluer cette renaissance de la pop française.



En face de Mystère, on trouve Anomalie, de Louise Attaque, et Sebolavy, de Mickey 3d. Deux retours très attendus sur la scène rock française, à qui l'on peut être tenté de donner le prix, comme pour saluer leur sortie du silence.

Georgio pour l'album de musiques urbaines

Côté musiques urbaines, catégorie un peu fourre-tout englobant rap, R'n'B et hip-hop, on trouve l'un des parrains du rap français, ancien membre de NTM, Kool Shen, revenu en 2016 avec Sur le fil du rasoir. Pourtant, on espère que Georgio sortira son épingle du jeu. Le jeune rappeur de 24 ans a sorti en 2016 son 2e album, le magnifique Héra. Le Parisien livre des textes ciselés et touchants, sur le temps qui passe, l'amour, l'ambition. Un album mature pour ce proche de Vald, qui baigne dans la littérature.



Mais Georgio fait face à un raz-de-marée : Jul, dont l'album My World est également nommé, et triple disque de platine. Reste à savoir si le comité fera le choix de la qualité sur la quantité. Dans tous les cas, Georgio se produira à l'Olympia le 24 mars.

Acid Arab pour l'album de musiques du monde

Avec son Musique de France, Acid Arab a de grandes chances de l'emporter face à Calypso Rose (Far From Home) et Rokia Traoré (Né So). Leur techno orientale marie les genres musicaux traditionnels d'Afrique du Nord depuis 2012, et trouve enfin un dépositaire dans ce premier album.

Kungs pour l'album de musiques électroniques ou dance

Si les Victoires ont décidé d'être un peu audacieuses, elles récompenseront Kungs dans la catégorie album de musiques électroniques ou dance, pour son premier disque, Layers. Le Toulonnais âgé d'à peine 20 ans a été l'un des phénomènes de l'année 2016. Ses chansons dansantes mêlant électro et funk ont attiré les foules en festival ou dans les salles de concert, et cumulé des millions de vue sur Youtube. Il se produira à l'Olympia le 15 mai. À côté, Jean-Michel Jarre (Electronica 2: the heart of noise) et Justice (Woman) ont moins fait vibrer les foules.

Amir pour l'album révélation

2016 a été l'année de tous les challenges pour Amir. Le chanteur repéré dans la saison 3 de The Voice a dignement représenté la France à l'Eurovision, se hissant à la 6e place avec son tube J'ai cherché. Il est extrait de son album Au cœur de moi. Nouvelle recrue des Enfoirés, juré lors du concours Miss France, participation à de nombreuses émissions musicales, Amir a toutes les cartes en main pour remporter cette Victoire. Mais il a en face de lui un adversaire de taille : Claudio Capéo, que l'on a entendu toute l'année avec son hit Un homme debout, extrait de son premier disque, portant son nom.



Face à ces 2 mastodontes, il est peu probable que les brillants Radio Elvis remportent le V de la victoire. Leur premier album, Les Conquêtes, a pourtant été l'un des meilleurs albums de rock français de 2016, reprenant le flambeau de grands comme Dominique A ou Miossec.

Broken Back en révélation scène

Voilà un autre nouveau-venu à ne pas manquer : Broken Back. Le Breton a lâché ses études de commerce pour se consacrer à la musique. Grand bien lui en a fait, puisqu'il a très vite rencontré le succès avec ses tubes mêlant indie, folk et électro, joué jusqu'aux États-Unis.



En face de lui se trouve le trio L.E.J, qui a assuré une tournée-marathon de presque 100 dates avec ses mash-ups de reprises. Enfin, on trouve Minuit, groupe électro-rock formé autour des enfants des Rita Mitsuko, dont les concerts déjantés et élégants ont beaucoup fait parler d'eux.

Ibrahim Maalouf pour le concert ou spectacle musical

En 10 ans de carrière, Ibrahim Maalouf a parcouru un chemin incroyable. On dit qu'il a assuré plus d'un millier de concerts, et chacune de ses prestations est unique. Cette nomination pour le concert ou spectacle musical de l'année intervient rappelle sa soirée incroyable à l'AccorHotels Arena, le 14 décembre dernier, dans le cadre de sa tournée Red and Black Light. Réussir à mobiliser autant de monde avec du jazz mérite bien une récompense.



Mais JAIN pourrait aussi rafler la mise avec son Zanaka Tour, qu'elle porte depuis plus d'un an et demi à travers la France et l'Europe. Seule sur scène, la chanteuse et musicienne de 25 ans force le respect, et sait créer une connivence sans pareil avec le public. Le 3e nommé est Nekfeu, qui a rempli l'AccorHotels Arena le 1er décembre 2016 avec sa tournée Feu Tour.

Yael Naim pour le clip de l'année

Cette année, Stromae a brillé par son absence. Voulant se faire discret, le performeur belge s'est glissé derrière la caméra pour filmer l'un des plus beaux clips de 2016 : Coward, pour Yael Naim. Dévoilée fin novembre, elle montre une vieille dame se souvenir de ses beaux jours en tant que super-héroïne.



Mais il lui faudra se méfier de Makeba, deuxième clip de JAIN. La chanteuse a pris son temps pour donner un successeur à Come. Résultat : un hommage visuel sublime à l'Afrique du Sud, avec chorégraphies originales et effets trompe-l’œil enchanteurs.