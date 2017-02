publié le 07/02/2017 à 20:11

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Le vendredi 3 mars, à partir de 20h55, TF1 retransmettra Mission Enfoirés, le nouveau spectacle de la bande des Enfoirés. Il a été enregistré lors des 7 concerts-événements donnés par la troupe fin janvier 2017, au Zénith de Toulouse. En tout, ce sont 37 artistes qui se sont mobilisés pour faire danser le public au rythme de tubes français et internationaux, et sensibiliser à la cause défendue par Coluche il y a déjà plus de 30 ans. RTL vous avait dévoilé en exclusivité le single inédit, Juste une p'tite chanson.



"Cette année, dès l’ouverture du spectacle, les Enfoirés font leur révolution au son de Je ne suis pas un héros, un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine. Place, ensuite, à un show collectif ponctué de 17 tableaux aussi poétiques que spectaculaires à travers les époques", révèle TF1 dans un communiqué.

Parmi les 37 artistes présents, on peut citer Jean-Louis Aubert, Bénabar, Gérard Jugnot, Nolwenn Leroy ou encore, Patrick Bruel. Pour ce cru 2017, 2 nouvelles recrues sont venus gonfler les rangs : Amir et Kendji Girac. Mission Enfoirés a aussi été marqué par l'absence du leader historique de la bande, Jean-Jacques Goldman, dont l'ombre a pourtant plané sur les préparatifs. Rendez-vous sur TF1 le 3 mars pour voir le résultat.