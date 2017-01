Renaud domine le classement des meilleures ventes d'albums en 2016

LE CHIFFRE DU JOUR - Un retour triomphant pour Renaud qui comptabilise plus de 730 000 ventes de son dernier album. Il arrive en tête des ventes d'album de l'année 2016 et devance Céline Dion, les adolescents de Kids United et M Pokora.



par Johanna Guerra publié le 07/01/2017 à 09:30

Renaud,"toujours debout". Comme dans son titre éponyme, le chanteur à la voix rauque a réussi en 2016 un retour triomphal sur le devant de la scène. Que personne n'a pu manquer, surtout ses fans. Renaud termine ainsi l'année 2016 en tête du classement des meilleurs ventes d'album avec plus de 730.000 exemplaires vendus. Réalisé par l'institut d'études de marché GfK, ce palmarès prend en compte tous les modes de consommation de musique (ventes physiques, ventes en téléchargement et streaming depuis juillet 2016).



Sur internet, le "phénix" a d'ailleurs opéré un véritable retour en grâce en 2016, avec 28 milliards d'écoutes contre seulement 18 milliards en 2015 et 12 milliards l'année précédente.



L'artiste de 64 ans devance Céline Dion, qui arrive à la deuxième place avec son album Encore un soir. Les Kids United se placent en troisième et quatrième place avec leurs titres Un monde meilleur et Tout le bonheur du monde. Le chanteur M.Pokora se retrouve en cinquième position avec My Way sur lequel il reprend des standards de Claude François.