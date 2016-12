Benjamin Biolay est en tournée depuis quelques semaines. Il chantait la semaine dernière à l'Élysée Montmartre, à Paris. Immersion.

> Benjamin Biolay enchante l'Élysée Montmartre à Paris Crédit Média : Steven Bellery

par Steven Bellery publié le 28/12/2016 à 10:20

Avec Palermo Hollywood, il a signé l'un des meilleurs albums de l'année. Benjamin Biolay est en tournée depuis quelques semaines... Il chantait la semaine dernière à l'Élysée Montmartre, à Paris. La même où il avait donné son tout premier concert parisien. Quinze ans plus tard, Biolay est une valeur sûre de la chanson française. Il apparaît les cheveux courts, aminci, tout de noir vêtu. Entouré de 5 musiciens. Biolay semble plus libéré que jamais. On lui reprochait de chuchoter. Sa voix est très en avant.



Un rideau blanc en fond de scène. Quelques projections d'images. La mise en scène est très épurée. Pendant plus de 2h30, le chanteur égrène les chansons de son dernier disque hommage à l'Argentine. La couleur est électrique, parfois rock. Un choix surprenant.

Une suite à "Palermo Hollywood"

Apaisé, mais habité, généreux, hyper sensible, Benjamin Biolay laisse ses mélodies respirer, ses chansons s'étirer. Il prend sa trompette, puis sa guitare pour un duo avec Jeanne Cherhal. Il convie Sandrine Kiberlain et Chiara Mastroianni. Se met au piano pour une reprise de Verlaine de Charles Trenet. Lumière tamisée, un verre de rouge à portée de main, Biolay offre même une chanson inédite à paraître sur son prochain disque, prolongement de Palermo Hollywood. "Le volume 2 qu'est la suite de Palermo Hollywood et le retour en France, avec les mêmes musiciens, sortira le 19 mai prochain et se nommera Volver. Une chanson qui sera présente sur le nouvel album. Il aura quand même cette étiquette de Palermo Hollywood, mais c'est une autre histoire, c'est une version plus urbaine de la musique latino-américaine", confie-t-il.



Benjamin Biolay est en tournée partout en France, jusqu'à la fin du mois de février. Le 14 janvier à Brest, le 24 à Mulhouse, le 2 février à Marseille ou encore le 8 février à Roubaix. Son album Palermo Hollywood vient d'être réédité avec notamment un joli duo avec Camelia Jordana sur le titre J'attendrai, chanté par Tino Rossi ou Dalida.