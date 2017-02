"Silence", "Seuls" et "Lego Batman" : les sorties ciné de la semaine

publié le 08/02/2017 à 00:41

Le dernier film de Martin Scorsese s'annonce comme l'un des meilleurs films de la semaine. Silence, production contemplative et mystique, s'intéresse à la foi et à la religion. Le réalisateur américain dépeint la vie de deux cinéastes portugais du XVIIe siècle qui partent au Japon sur les traces de leur mentordisparu, alors qu'il voulait évangéliser l'archipel. Une fois arrivés sur place, les deux hommes vont réaliser que les Nippons n'accueillent pas les catholiques à bras ouverts. Loin de là. Silence, avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson, sort en salle ce mercredi 8 février.



Seuls, film français David Moreau, est également très attendu cette semaine. Une adolescente en crise avec sa mère se réveille un matin dans sa maison, totalement seule. Les rues sont également désertes. Elle rencontre finalement quatre autres jeunes qui se trouvent dans la même situation qu'elle. Les cinq comparses se découvrent vite un ennemi en la personne de "l'homme au couteau". Ce personnage énigmatique les poursuit en effet partout où ils se rendent. Est-ce un rêve ? Est-ce la réalité ? Rendez-vous dans les salles obscures pour découvrir les pérégrinations des acteurs Sofia Lesaffre, Stéphane Bak et Jean-Stan du Pac.



Enfin, Batman squatte les cinémas français. Ou plutôt, son Lego. Si le film d'animation Lego Batman d'adresse avant tout aux enfants, les scènes légèrement trash ne sont pas absentes. Hilarante, la version française est notamment doublée les footballeurs Antoine Griezman et Blaise Matuidi. Stéphane Bern campe quant à lui le rôle d'Alfred, fidèle assistant de Batman.