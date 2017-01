Originaire de ce territoire français du bout du monde, la Miss France a été accueillie sous les ovations de la foule à Cayenne.

par Emeline Le Naour , Avec AFP publié le 10/01/2017 à 05:45

La Guayanaise Alicia Aylies, Miss France 2017, est arrivée lundi 9 janvier à Cayenne sous les ovations de ses compatriotes, "fiers" d'avoir enfin une ambassadrice issue de leur territoire. La jeune Miss Guyane, couronnée Miss France le 18 décembre, a été acclamée par une cinquantaine d'anonymes à son arrivée à l'aéroport de Cayenne, au son du kassekô, l'un des rythmes du folklore guyanais. Des "Alicia on t'aime" ont été entonnés lors de son apparition à l'aéroport. "C'est important de se sentir soutenue.



"Ce retour a réveillé beaucoup d'émotions et c'est une grande fierté pour moi d'être là. J'ai pleuré à l'aéroport", a confié la jeune femme de 18 ans, née en Martinique mais qui a grandi en Guyane. Quelques minutes après son arrivée, près de 200 personnes l'ont accueillie à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane sous l'animation des tanbouyen, les joueurs de tambours. "C'est la première fois qu'une Miss Guyane est Miss France, ça peut être un exemple pour nous, car elle ne lâche pas", s'est réjouie une collégienne.

Une tournée en hélicoptère

"On est fiers, on est contents, parce qu'on a l'impression que notre identité régionale est reconnue. On se dit qu'aujourd'hui on a une ambassadrice qui porte nos couleurs. On est en souffrance donc on se dit que c'est une voix qui peut compter", a ajouté une mère de famille. "On est très contents car c'est la première fois. On est fiers, les Amérindiens aussi", a confirmé Joseph Sabayo, l'adjoint du capitaine du village amérindien de Sainte-Rose de Lima, situé à dix kilomètres de Cayenne.

En début de soirée, la Miss a défilé en voiture dans les rues de Cayenne, pour saluer et remercier les citoyens qui étaient sortis en masse dans la rue le soir de son couronnement. Alicia Aylies entame une tournée marathon "de remerciements" et de rencontres de quatre jours dans l'ensemble du territoire guyanais, à la rencontre des habitants.

"On est ravis pour la Guyane de faire découvrir ce département (collectivité, ndlr) d'Outre-mer aux métropolitains qui ne le connaissent pas toujours", a dit Sylvie Tellier, directrice générale Miss France qui accompagne Alicia Aylies. La tournée se fera en hélicoptère. La location de l'hélicoptère étant payée "par un gros sponsor". La reine de beauté restera ensuite quelques jours de plus en Guyane, en vacances, avant de se rendre ensuite aux Philippines pour encourager Iris Mittenaere, Miss France 2016, au concours Miss Univers, le 30 janvier.