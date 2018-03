VIDÉO - "Makeba", l'incroyable nouveau clip de Jain

publié le 30/11/2016 à 12:28

Dans son nouveau clip, Jain nous emmène avec elle dans un voyage coloré à Johannesburg. Pour son deuxième single, Makeba, la jeune chanteuse offre une sublime vidéo, tournée en Afrique du Sud. À l'image de son titre, et de son album, les images sont solaires et enjouées, pour un bluffant hommage à Miriam Makeba, chanteuse sud-africaine et militante anti-apartheid.



C'est une Jain faisant danser les foules, ou au sommet de buildings que l'on découvre dans ce clip, plein de contrastes. En ville ou dans la savane, rien ni personne ne semble résister à la musique et à l'énergie de la chanteuse de 24 ans.

Makeba est le second single extrait du premier album de Jain, Zanaka, sorti en 2015 et récompensé d'une Victoire de la Musique en 2016. Une réédition de cet opus vient de sortir, dévoilant deux titres inédits. En deux ans, la jeune chanteuse s'est hissée parmi les artistes français incontournables. Jain est également en lice pour l'album RTL de l'année et fait partie des cinq finalistes ! Après avoir conquis la foule des plus grands festivals de l'été, la Toulousaine est en tournée jusqu'au 20 avril, et fera une halte à l'Olympia à Paris, le 7 Mars 2017.