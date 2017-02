publié le 08/02/2017 à 10:28

Il avait vendu 15 millions d'exemplaires de Bad Day, sorti en 2005. Daniel Powter revient avec un single extrait de son album prévu pour 2017. Douze ans après, le chanteur canadien prépare son come-back, lui qui a beaucoup écrit pour les autres ces dernières années. 2017 marquera la sortie de son cinquième disque, dont le premier extrait, le très efficace, Delicious, vient d'être dévoilé. Le prochain album de Daniel Powter n'a pour l'instant pas de date de sortie.



On poursuit avec la sortie vendredi 10 février du premier album de Rag'N'Bone Man (le "ferrailleur" en français). C'est un colosse barbu, tatoué avec un piercing au nez. Il s'appelle Rory Graham à l'état civil mais c'est Rag'N'Bone Man sur la pochette de son tout premier disque intitulé Human, qui compte 19 chansons. C'est l'une des jolies surprises de cet hiver.

Rag'N'Bone Man a 32 ans, il est anglais et conjugue la soul avec talent, armé d'une voix surpuissante et rauque. La chanson éponyme est d'ailleurs en train de faire le tour du monde. Human est troisième des ventes cette semaine en France.

Rag'N'Bone Man mélange le hip-hop, le rap et la soul Steven Bellery





Son premier album est solide, un poil redondant, mais Rag'N'Bone Man ne laissera personne indifférent. Sous ses airs bourrus se cache une sensibilité à fleur de peau. Ancien aide soignant pour handicapés, il n'a jamais pris un cour de chant, il a forgé son timbre en reprenant Muddy Waters. Aujourd'hui, il veut faire du neuf avec du vieux, mélange de hip-hop, de rap, de soul. Le résultat est détonnant. Il sera en concert le 23 mars sur les pistes de ski de Chatel et le 27 mars à l'Élysée Montmartre, à Paris.



Michel Fugain fête ses 50 ans de carrière cette année et un album de reprises est en préparation. La jeune génération va reprendre ses plus grands succès. Claudio Capeo, les Kids United, Amir, Ben l'Oncle Soul et Slimane sont annoncés au générique. Le disque sortira le 12 mai prochain, jour des 75 ans de Michel Fugain. Selon nos informations, le chanteur partira en tournée à l'automne prochain. Il se racontera en chansons pour fêter son demi-siècle de carrière.



Pour terminer, on connait enfin la date de diffusion du concert des Enfoirés ! Prenez vos agendas, la Mission Enfoirés est programmée pour le vendredi 3 mars. Le concert sera diffusé sur TF1 et RTL à 21h. Il a été enregistré à Toulouse fin janvier. Et comme chaque année, le CD et DVD sortira le lendemain, le 4 mars.