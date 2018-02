"Top Chef 2018" : Jeremy quitte l'aventure dès le deuxième épisode

publié le 08/02/2018 à 00:00

Ils ne sont plus que douze candidats à concourir pour le titre de "Top Chef 2018". Au menu de cet épisode, les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran se sont affrontées au château de Versailles dans des épreuves culinaires de haute volée. Ils ont été jugés par le chef étoilé Christian Le Squer. Puis un challenge inédit attendait les candidats, celui du show culinaire avec Jean-François Piège.



Entre création, imagination et pression, les concurrents ont dû rivaliser pour épater le jury et éviter l'épreuve de la dernière chance. Les chefs ont aussi été mis sous pression puisqu'ils ont dû choisir qui de leur brigade allait devoir passer l'épreuve de la dernière chance. Certains candidats ont épaté les jurés, quand d'autres ont déçu pour leur première véritable épreuve de Top Chef.

Un plat à base de chou-fleur pour le premier duel

La première épreuve a lieu dans un cadre historique, celui du château de Versailles. Les candidats vont cuisiner dans le potager du roi pour un chef triplement étoilé : Christian Le Squer. Les candidats s'affrontent pour tenter de remporter des duels. Pour le premier duel, Camille et Jérémy (brigade Etchebest) s'opposent à Mathew et Vincent (bridage Sarran). Les candidats devront sublimer le chou-fleur dans leur plat.

Ce stress de cinglé cette émission. Sponsorisé par tous les cardiologues de France. #TopChef — Ziegler Toby (@Phergoph) 7 février 2018

Le premier binôme présente un blini, du taboulé et des pickles de chou-fleur. Un travail pas assez abouti mais plutôt "élégant en bouche" pour le chef étoilé. Le second binôme présente un chou-fleur cuit entier avec son couscous, sa purée et ses chips. Un très bon plat que le chef aurait aimé "plus croquant". Et c'est ce second plat qui trouve les faveurs de Christian Le Squer. Mathew et Vincent sont qualifiés pour la semaine suivante tandis que Camille et Jérémy participeront à la prochaine épreuve.

De l'oignon au menu du second duel

Pour le second duel, Franckelie et Victor (bridage Etchebest) affrontent Tara et Clément (brigade Darroze). Les concurrents vont devoir sublimer l'oignon. Avec cet ingrédient, le premier duo le prépare sous la forme d'une purée avec un sabayon, accompagnés de tuiles de sarrasin. Un plat élégant mais sans le produit principal pour le chef juge.



Le second binôme choisit de reconstituer un oignon cuit en croûte de sel avec différentes textures et son bouillon. Pour Christian Le Squer, l'idée est "très bonne" mais le plat n'est pas cuit. Une erreur fatale puisque le chef choisira le premier plat. Frankelie et Victor sont donc qualifiés pour la suite de la compétition. Tara et Clément devront participer à la prochaine épreuve.

Du poisson à sublimer pour le troisième duel

Le troisième et dernier duel oppose Justine et Adrien (brigade Sarran) à Geoffrey et Thibault (brigade Darroze). Les candidats ont pour tâche de cuisiner un plat à base de poisson : le lieu jaune. Le premier duo propose son poisson avec un bouillon de racines. Un manque de présentation mais le plat trouve grâce aux yeux du chef. Le second duo présente un lieu jaune confit avec un croustillant mandarine et son coulis de cresson. Un "très grand plat bien dressé et très bon", mais manquant d'assaisonnement.

La brigade d'Hélène Darroze planche sur une recette à base de poisson Crédit : Capture d'écran M6

Le duel est très serré mais Christian Le Squer préfère le plat de Geoffrey et Thibault. Le binôme d'Hèlene Darroze est qualifié alors que le duo de Michel Sarran doit prendre part à la deuxième épreuve.

Le "show culinaire", épreuve inédite de la saison

Les six candidats ayant échoué à l'étape précédente participent à une nouvelle épreuve : le show culinaire. Ils doivent imaginer une recette de leur choix et dans les dernières minutes de l'épreuve, ils devront cuisiner devant Jean-François Piège, le juge historique de l'émission. Ils doivent convaincre le chef de goûter leur plat grâce à l'histoire qu'il raconte.

Ça doit être vachement stressant quand même #TopChef — Flo HAENTJENS (@Havenport59) 7 février 2018

Entre tradition, surprises et technique, les candidats en mettent plein la vue au chef étoilé. Pour la dégustation, Jean-François Piège choisit de goûter trois plats : ceux de Tara, Justine et Clément. Le chef aime l'originalité du premier plat, le mariage des ingrédients dans le second et l'inventivité du troisième. Il choisit de sauver Clément, tandis que les jeunes femmes rejoignent les trois autres candidats sur la sellette.

L'épreuve de la dernière chance pour Tara, Adrien et Jérémy

Autre nouveauté de cette saison, chaque chef de brigade doit choisir entre ses protégés lequel ira à l'épreuve de la dernière chance. Après délibérations, Michel Sarran sauve Justine et Philippe Etchebest décide de garder Camille. Hélène Darroze est obligée d'envoyer Tara à l'épreuve de la dernière chance. La jeune candidate disputera cette épreuve face à Adrien et Jérémy.



Les trois candidats devaient sublimer le saumon. Jeremy a tenté un mariage intrigant entre le saumon et le beurre vanillé qui n'a pas conquis les juges. Il doit donc quitter l'aventure.