Michel Sarran et Philippe Etchebest dans A La Bonne Heure

publié le 23/01/2018 à 12:30

Top Chef, le célèbre concours culinaire de M6 présenté par Stéphane Rotenberg, fêtera cette année sa 9ème saison et son 100ème épisode ! Le prestigieux jury composé d'Hélène Darroze, Jean-François Piège, Michel Sarran et Philippe Etchebest est de retour pour trouver le "Top Chef 2018" !

La saison 9 de "Top Chef" démarre le 31 janvier sur M6

Dans cette nouvelle saison qui s’annonce exceptionnelle, la guerre des brigades va reprendre de plus belle ! L’année dernière, c’est Michel Sarran qui a vu l’un des candidats de sa brigade remporter "Top Chef 2017" ! Hélène Darroze et Philippe Etchebest prennent leur revanche ! Tous n’ont qu’un objectif en tête : amener l’un des candidats de leur brigade jusqu’à la victoire !

Pour inciter les candidats au meilleur, et les pousser encore plus loin, les 4 jurés ont fait appel aux plus grands chefs étoilés pour juger les épreuves : Marc Veyrat ***, Yannick Alléno***, Christian Le Squer ***, et même Joël Robuchon, chef le plus étoilé au monde qui comptabilise 32 étoiles à travers les cinq continents.

Les chefs ont également concocté des épreuves totalement inédites : réaliser un show culinaire en live directement devant les chefs, concocter une version gastronomique des péchés mignons des chefs, mais également des épreuves spéciales pour le 100ème épisode en présence de 100 Meilleurs Ouvriers de France !



Cette saison plus que jamais, les candidats devront avoir un très haut niveau et des assiettes somptueuses pour contenter un jury d’exception.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

