publié le 07/02/2018 à 22:24

Faire partie de la même brigade ne garantit pas une affinité entre les candidats. Hélène Darroze en a eu la preuve dans l'épisode de Top Chef de ce mercredi 7 février car deux membres de son équipe, Thibault et Geoffrey, ne s'entendent pas du tout. Obligés de travailler ensemble pour la première épreuve, jugée par le chef Christian Le Squer, les deux cuisiniers donnent le ton dès le début : ils ont l'habitude de fait des petits plats seul et d'être leur propre chef.



La mésentente a commencé dès le choix dans le garde-manger, puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur les aliments à prendre. Elle a continué lors de l'élaboration de la recette et a atteint son paroxysme pendant la réalisation de leur plat. Thibault et Geoffrey ne communiquent pas et font leurs tâches chacun dans leur coin. Le tout, sous les yeux d'Hélène Darroze.

Un comportement qui inquiète quelque peu la cheffe, qui n'hésite pas à recadrer ses candidats de sa brigade. Elle ne supporte plus qu'ils s'appellent "mec" en permanence. "Vous avez des prénoms, c'est une marque de respect", conclut-elle.