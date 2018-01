publié le 01/02/2018 à 00:37

Les chefs ont fait leur choix. Cette neuvième saison de Top Chef s'ouvrait sur un épisode bien particulier puisque chaque juré devait choisir quels cuisiniers il souhaitait intégrer dans sa brigade. Après trois épreuves qui ont demandé technique, vitesse et créativité, les candidats ont enfin été fixés sur leur sort. Ils étaient quinze, ils ne sont plus que douze à entrer officiellement dans la compétition.



Parmi les candidats de cette nouvelle saison figurent des cuisiniers de haut niveau, comme le chef étoilé Mathew Hegarty ou Franckelie Laloum, chef à Tokyo. Parmi tous ces professionnels, Thibault Barbafieri s'est particulièrement démarqué et a bluffé les chefs avec son dessert au légume à base d'oignon.



D'autres ont eu des difficultés sur les différentes épreuves et ont dû participer à l'épreuve de la dernière chance. Au final, chaque chef a choisi quatre candidats pour intégrer sa brigade.

La jeune brigade d'Hélène Darroze

Hélène Darroze a choisi de collaborer avec de jeunes cuisiniers qui débordent d'énergie et de créativité. L'un de ceux qu'elle a choisi, Thibault Barbafieri, a été le premier coup de cœur du jury grâce à son dessert à l'oignon. Les trois autres membres de son équipe ont, eux aussi, réussi à séduire la cheffe grâce à l'originalité de leur plat.

Si le plat de Geoffrey Degros n'avait pas séduit les jurés, sa capacité à rebondir et son professionnalisme ont impressionné la cheffe Darroze. Enfin, au terme de l'épreuve de la dernière chance, Clément Vergeat est sauvé in extremis grâce à son tartare de sole.

Thibault Barbafieri, 26 ans, chef à domicile, Saint-François (Guadeloupe)
Geoffrey Degros, 22 ans, chef de partie à la Pépite, Namur (Belgique)
Tara Khattar, 25 ans, chef consultante, New York (Etats-Unis)
Clément Vergeat, 24 ans, chef de partie à l'Alliance, Nogent-sur-Marne (94)

La brigade au fort caractère de Philippe Etchebest

Fidèle à ses habitudes, Philippe Etchebest a choisi des candidats à fort caractère et qui, peut-être, lui tiendront tête. Le premier candidat qu'il a sélectionné, Camille Delcroix, a un rêve, devenir meilleur ouvrier de France, comme Philippe Etchebest.



Un autre membre de sa brigade sera sans aucun doute un grand atout pour la victoire : Franckelie Laloum, un des professionnels les plus expérimentés de cette saison, est chef à Tokyo, au sein d'un prestigieux hôtel de luxe. Dernier membre à rejoindre la brigade bleue, Victor Mercier, repêché à l'épreuve de la dernière chance.

Camille Delcroix, 27 ans, second de cuisine au Château de Beaulieu, Busnes (62)
Franckelie Laloum, 36 ans, chef au Ritz-Carlton Tokyo, Japon
Jérémy Vandernoot, 27 ans, second de cuisine à l'Agathopède, Mettet (Belgique)
Victor Mercier, 26 ans, co-fondateur de Vibe's Project, Boulogne-Billancourt (92)

La brigade technique de Michel Sarran

Michel Sarran avait un argument de poids pour convaincre les différents candidats de rejoindre sa brigade puisqu'il était le chef de la brigade gagnante de l'édition précédente. Cette année encore, le chef a choisi des cuisiniers avec une approche originale de la cuisine et qui n'ont pas peur de tester de nouvelles associations.



C'est particulièrement le cas de Justine Imbert, qui a impressionné Michel Sarran avec sa maîtrise parfaite des chips de riz, qui ont accompagné son poulet basquaise. La brigade jaune pourra également compter sur Adirne Descouls, Mathiew Hegarty.



Enfin, dernier membre de la brigade Sarran, Vincent Crépel, sauvé au terme de l'épreuve de la dernière chance.

Adrien Descouls, 29 ans, chef à la Fondation pour la recherche Médicale, Paris (75)
Mathew Hegarty, 30 ans, chef au P'tit Polyte, les Deux Alpes (38)
Justine Imbert, 25 ans, chef de partie au Cabro d'Or, Les Baux-de-Provence (13)
Vincent Crepel, 33 ans, chef à la Porte 12, Paris (75)