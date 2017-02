Jean-François Piège est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 16/02/2017 à 10:29

"Top Chef" : la huitième saison !

L'émission Top Chef a repris du service le 25 janvier dernier pour une huitième saison ! Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège sont de nouveau le jury et recherchent "LE" grand chef de demain… Mais cette année, les règles changent ! A l'issu des différents épisodes, ils devront élir le chef qui succèdera à Xavier Pincemin, le grand gagnant de la précédente édition.

Jean-François Piège dans la saison 8 de "Top Chef" sur M6

Pour la première fois dans l’histoire de Top Chef, les trois chefs sélectionnent chacun les candidats qui rejoignent leur brigade. Ils les épaulent et les accompagnent tout au long du concours en espérant mener un membre vers la victoire. Les chefs sont ainsi au plus près des candidats pour les pousser à aller sans cesse plus loin.

Dans cette nouvelle saison, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran ont décidé de s’investir dans la compétition d’une façon totalement inédite. Cette année, ils seront à la tête d’une brigade de 4 candidats.



Cette année encore, le chef Jean-François Piège est membre du Jury lors des épreuves de la dernière chance. Il est également au cœur d’épreuves incontournables comme "la boîte noire" ou encore "l’épreuve de la grande gastronomie française".



Faites aussi bien que Jean-François Piège avec ses recettes faciles !

Dans Jean-François Piège pour tous, le chef vous invite à partager sa cuisine de tous les jours : celle du quotidien, mais aussi des repas en famille, entre amis, des tête-à-tête. Ces 80 recettes ont été réalisées chez lui, dans sa cuisine, avec sa famille et sont ainsi le reflet de son quotidien à la maison : il aime cuisiner des choses simples, de beaux produits qu’il affectionne particulièrement, et qui respectent les saisons.



Prendre le temps et le plaisir de faire son marché, de choisir de beaux produits de saison, à partager comme si vous étiez invités à sa table le samedi soir ou le dimanche midi, avec sa famille et ses amis, c’est ce que propose Jean-François Piège.

"Jean-Franc¸ois Pie`ge pour tous" chez Hachette Cuisine

Certaines recettes sont des recettes transmises par sa famille, des recettes de son enfance qu’il aime et qu’il a voulu transmettre à son tour. D’autres se sont élaborées et peaufinées tout au long de son parcours professionnel mais également durant sa vie personnelle.



Ces recettes rapides et originales sont réalisables en quatre ou cinq étapes, et ne demandent pas énormément de temps de préparation. Préparer un brunch, un apéro, un repas, ou un dîner au fil des saisons, devient un plaisir à partager !

