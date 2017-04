Un temple mormon à deux pas du château de Versailles

publié le 07/04/2017 à 10:21

Les mormons sont l'une des églises les plus puissantes au monde. On a tous en tête les clichés de ces familles américaines un peu austères qui cultivent les champs et vont à l'office le dimanche. Le mouvement va ouvrir les portes d'un vaste temple, leur premier en France métropolitaine, au Chesnay, près du château de Versailles.



C'est un bâtiment néo-classique, avec son jardin intérieur, ses grandes baies vitrées et un jardin public. Il y a une église, mais aussi un petit hôtel destiné à accueillir les fidèles de passage. Six ans de travaux et 80 millions d'euros d'investissement intégralement réglés par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (le nom officiel de l'église mormon). Le lieu destiné surtout aux grandes célébrations, les mariages essentiellement. Ce temple sera consacré le 21 mai. Une grande fête avec un spectacle sera donné par 900 jeunes.

Montée en puissance en France

Les mormons, qu'on croit à tort exclusivement implantés aux États-Unis, sont présents en France depuis plus d'un siècle. Ils étaient un millier en 1950 ; ils sont 38.000 aujourd'hui en métropole. Le chiffre est en progression régulière. Le mormonisme accueille des fidèles issus de toutes les couches de la société, séduits par cette religion qui exige une présence assidue aux offices et prône la lecture stricte de la Bible.

Cette montée en puissance des adeptes français a incité la direction de l'église, à Salt Lake City, à financer cette construction, premier lieu de rassemblement de tous les mormons français qui, pour leurs cérémonies, se rendaient jusque-là en Espagne ou en Belgique.



Une Église privée

Comme les catholiques, les protestants et les musulmans, les mormons sont placés sous le régime de la loi de 1905, même s'ils n'ont pas de clergé rémunéré. On compte 110 évêques bénévoles en France. Reste que leur puissance, leur discrétion et leur goût du secret attirent aujourd'hui encore la suspicion. Ce temple est donc l'occasion de découvrir cette religion, forte de 15 millions d'adeptes dans le monde, comme l'explique Bernadette Rigal-Cellard, la meilleure spécialiste des religions américaines.



Le temple du Chesnay ne sera pas ouvert à tous. Il y aura bien quelques journées portes ouvertes au fil du mois d'avril. Mais à partir du 21 mai, dès que les locaux seront consacrés, les portes se refermeront. Seuls les mormons avec un laissez-passer pourront fréquenter l'endroit. Église privée : c'est la règle en vigueur pour tous les temples mormons. Celui du Chesnay n'y échappera pas.