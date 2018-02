Qui de Carl ou Nicolas réussira à convaincre Philippe Etchebest et accéder à "Top chef" ?

publié le 05/02/2018 à 22:23

C'est une vrai reconnaissance pour le membre du jury de Top Chef. Philippe Etchebest a reçu une étoile du célèbre guide Michelin qui a annoncé son palmarès 2018 lundi 5 février. Une récompense pour sa table d'hôtes au sein du Quatrième Mur, sa brasserie située au cœur du Bordeaux historique, place de la Comédie.



Un concept audacieux puisque la table gastronomique se situe au sein même des cuisines de la brasserie. "L’idée était de proposer à une douzaine de convives privilégiés, une réelle expérience en table d’hôtes face aux cuisines", a déclaré le chef à La Parisienne. Un établissement qui propose aux convives un menu dégustation en sept services dans un esprit de partage et de convivialité.



Le chef fait ainsi son retour dans l'illustre guide après avoir déjà glané deux étoiles pour son restaurant de l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion en 2008. Un établissement qu'il avait quitté en 2013. Sur Instagram, Philippe Etchebest apparaît tout sourire et a tenu à remercier "toute son équipe pour son travail et son implication dans ce projet". Le chef s'est dit "fier de pouvoir partager avec elle cette magnifique récompense". Le nombre total d'étoilés récompensés par le guide Michelin est de 621 cette année, c'est 5 de plus que l'année dernière.