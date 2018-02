publié le 07/02/2018 à 19:35

France 2 diffuse ce mardi 7 février un excellent téléfilm sur l'alcoolisme : La Soif de vivre. On y retrouve Claire Keim, formidable en jeune mère qui boit et fait trinquer sa famille. Au coup de cœur : le retour, dès 21 heures, de Au Tableau !!! sur C8. Le principe est simple : des enfants passionnés par l'actualité, réquisitionnés dans plusieurs écoles pour former une classe, posent des questions aux politiques mais aussi aujourd'hui, année politique creuse oblige, à de fortes personnalités.



L'émission est très bien construite. L'invité répond d'abord à des questions sur sa carrière, à un quizz sur son secteur, à une interro surprise. Les questions, toujours polies et respectueuses, ne permettent pas de botter en touche. C'est curieusement peut-être avec Jamel Debbouze, qu'on voit le plus la force des questions, notamment quand on l'interroge sur son handicap, et qu'il doit expliquer ce qui qui lui est arrivé, une nuit. L'épisode se termine par un vrai scoop, une visite à l'Élysée qu'avait promise le premier invité de l'émission... Emmanuel Macron.

M6 propose ce mercredi 7 février le deuxième épisode de son émission culinaire Top Chef, à partir de 21 heures. Les 12 candidats sélectionnés la semaine dernière vont vivre leur première véritable épreuve. Certains vont devoir sublimer le chou-fleur ou l'oignon, quand d'autres devront dresser un plat devant Jean-François Piège. Chaque juré décidera, parmi les membres de sa brigade, qui ira à l'épreuve de la dernière chance.