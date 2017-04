publié le 26/04/2017 à 10:17

Les cuisines du Meilleur pâtissier ont une nouvelle animatrice. Faustine Bollaert est officiellement remplacée par Julia Vignali à la présentation de l'émission gourmande de M6. La chaîne a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle sera dès le 3 mai aux côtés de Cyril Lignac et de Mercotte pour le tournage de la saison 6.



Julia Vignali a débuté à la télévision en 2010 en présentant la météo dans La Matinale de Canal+. La jeune animatrice est surtout connue pour avoir présenté l'émission Les Maternelles sur France 5 de 2012 à 2015 et pour avoir été chroniqueuse dans C à Vous. Elle avait rejoint TF1 en 2016 pour animer l'émission Week-end avec Laurent Mariotte. En arrivant sur M6, Julia Vignali prend les rênes d'une des émissions les plus populaires de la chaîne et qui a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs pour sa dernière saison.

Après sept ans au sein du groupe M6, Faustine Bollaert doit rejoindre France 2 à la rentrée prochaine pour une émission du début d'après-midi, à la place de Frédéric Lopez. L'animatrice, qui aurait signé un contrat avec Réservoir Prod (Toute une histoire, C'est mon choix, Vis ma vie, Tellement vrai), devrait présenter une émission organisée autour de témoignages.