Ségolène Royal pourrait devenir animatrice sur LCI

publié le 23/06/2017 à 03:33

Quel avenir pour Ségolène Royal qui après l'élection d'Emmanuel Macron a dû quitter son poste de ministre de l'Environnement. Pendant un temps elle n'avait pas caché son intérêt pour l'ONU. Ségolène Royal espérait en effet présider le Pnud, le Programme des Nations Unies pour le développement. Mais elle avait finalement reconnu que son dossier n'avait pas été retenu.



Depuis son départ de la rue de Grenelle, l'ancienne ministre ne cache pas son vif intérêt pour la cause environnementale et c'est bien dans ce domaine qu'on devrait la retrouver dès la rentrée. En effet, selon les informations de Closer, Ségolène Royal serait en négociation avec LCI pour animer un talk-show hebdomadaire axé sur l'environnement, dans lequel elle présenterait notamment les innovations écologiques du moment. Si les discussions entre la chaîne et Ségolène Royal semblent bien parties, celle-ci négocierait le montant de son salaire, souhaitant qu'il soit aligner sur celui de Roselyne Bachelot, à la tête d'une quotidienne sur la chaîne dès la rentrée, indique Closer.

Si Ségolène Royal rejoint effectivement LCI, elle pourrait dans ce cas devoir jongler avec son agenda. Mercredi 22 juin, le Canard enchaîné révélait qu'Emmanuel Macron serait sur le point de la nommer au poste qu'occupait Michel Rocard jusqu'à sa mort, en juillet 2016 - à savoir ambassadeur de France chargé de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique.