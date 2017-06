Ali Baddou rejoint France 5 et présentera "C l'hebdo"

publié le 23/06/2017 à 09:59

Il ne sera pas resté longtemps sur France 3. L'animateur Ali Baddou arrive sur France 5 pour animer l'émission C l'hebdo, le C à vous du samedi. Selon les informations du Parisien, il quitterait France 3 mais resterait à France Télévisions pour reprendre la place d'Anne-Elisabeth Lemoine. Cette dernière a en effet été nommée à la présentation de C à vous après le départ d'Anne-Sophie Lapix, nouvelle présentatrice du 20 heures de France 2 dès septembre prochain.



Ali Baddou est arrivé à France 3 en mars dernier pour remplacer Nicolas Demorand à la présentation du magazine culturel Drôle d'endroit pour une rencontre. Avant cela, le journaliste de 43 ans travaillait à Canal +, où il avait remplacé Bruce Toussaint et Maïtena Biraben dans l'Edition spéciale puis au Supplément. Il devrait également assurer l'intérim d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous lors de ses congés.