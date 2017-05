David Pujadas évincé du JT de France 2 : une décision pas si surprenante

publié le 21/05/2017 à 20:56

L'événement média de la semaine a sans aucun doute été l'éviction brutale de David Pujadas du 20 heures de France 2, et son remplacement à la rentrée prochaine par Anne-Sophie Lapix.



Le présentateur a été remercié par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui lui a demandé de céder la place après 16 ans à la tête du journal. Julien Bellver de Puremédias, Benoît Daragon du Parisien, Laurent Marisck de RTL et Christine Ockrent, qui a présenté le journal de ce qui s'appelait alors Antenne 2 de 1981 à 1985, débattent ce samedi 21 janvier de ce remplacement dans Les Dessous de l'Écran.

Pour Christine Ockrent, le moment choisi pour l'annoncer a été particulièrement inopportun : "Ce qui m'a surpris, c'est à la fois le calendrier, le moment choisi, et la manière", a expliqué la journaliste. "Le calendrier m'a paru absurde. D'abord les performances de David Pujadas et du 20 heures de la Deux ont été très bonnes pendant tout ce cycle politique. Ensuite, annoncer cela le jour même de l'annonce du gouvernement, c'est véritablement méconnaître, sinon honnêtement mépriser le travail d'une rédaction." Christine Ockrent souhaite cependant bonne chance à Anne-Sophie Lapix, à qui elle fait confiance : "Je suis sûr qu'Anne-Sophie Lapix, qui a toutes sortes de qualité, saura faire ça très bien. Ce qui compte, c'est une bonne discipline et un respect du travail collectif qui doit être mis en valeur.



Julien Bellver, quant à lui, estime que cette éviction sommeillait depuis longtemps : "Dès son arrivée (de Christine Ernotte, ndlr) à France télévisions, David Pujadas était un sujet. Elle voulait changer l'incarnation du 20 heures, Michel Field (le directeur de l'information de France Télévisions) aussi." Le rédacteur en chef de Puremédias évoque également la fin de Des Paroles et des actes et la présence de Léa Salamé aux côtés de David Pujadas dans L'Émission Politique comme autant d'indices de son éviction prochaine.