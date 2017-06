publié le 09/06/2017 à 15:28

On connaît le nom du successeur de William Leymergie. France 2 a annoncé dans un communiqué ce vendredi 9 juin avoir choisi Laurent Bignolas pour reprendre les rennes de Télématin. William Leymergie avait décidé de quitter l'émission après 32 années à l'animer. Laurent Bignolas est l'actuel présentateur de la matinale de franceinfo, la chaîne d'information en continue de France Télévisions.



Âgé de 55 ans, Laurent Bignolas a présenté les journaux télévisés du week-end sur France 3 pendant trois ans, de 1996 à 1999, puis a continué d'évoluer sur la chaîne, présentant le 19/20, Faut pas rêver, Thalassa et le magazine de voyage Explô sur France Ô.



Le journaliste anime depuis mars 2017 la tranche d'informations Le 6h Info avant Télématin. Les habitués de Télématin retrouveront Laurent Bignolas après l'été pour leur émission d'information et d'actualité culturelle.