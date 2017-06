Ce soir, Arte reprend la diffusion de la série "The Code" et TF1 propose un nouvel épisode de "Juste un regard"

publié le 22/06/2017 à 17:39

Il y a beaucoup de polars ce jeudi 22 juin, dont The Code, la nouvelle série d’Arte, à 20h55. C'est en fait une suite mais la première saison a été programmée entre février et mars 2015, il ya plus de deux ans. Les héros de cette série australienne sont les frères Banks, Ned le journaliste du net et Jesse, l'autiste asperger hacker qui a mis son frangin en danger en traquant sur internet les auteurs criminel d'un projet de recherche secret. Quand cette saison commence, ils enterrent leur mère en présence du père des garçons, qui avait déserté le foyer et qui vient leur présenter sa compagne. C'est prenant, surprenant, complexe mais clair.



Canal + diffuse à partir de 21 heures la saison 6 de Homeland et M6 continue de passer la saison 6 de Prison Break, à partir de 21 heures également, avec là aussi deux frères dont l’un est en prison avec un terroriste.



TF1 quant à elle diffuse à 21 heures un nouvel épisode de Juste un regard, série adaptée du roman du même titre de Harlan Coben. Une mère de famille tranquille pense être en sécurité mais est en fait victime d’un sadique, identifié par la police.