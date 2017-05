publié le 30/05/2017 à 17:39

Pâtissiers, à vos fourneaux ! Après Le Meilleur Pâtissier et Le Meilleur Pâtissier : les Professionnels, le célèbre concours de M6 propose une nouvelle édition de son émission phare consacrée uniquement aux célébrités. Diffusée le mercredi 21 juin 2017, le programme invite ces vedettes de la chanson, du sport ou de la scène à voyager dans leurs souvenirs.



Au menu, des revisites de gâteaux d'enfance, la reproduction de l'angel cake ou une création culinaire sur le thème de la passion d'enfance. Cinq stars vont mettre la main à la pâte et participer au concours du Meilleur Pâtissier. On pourra retrouver la comédienne et humoriste Ariane Brodier, qui a appris la pâtisserie grâce à son grand-père. Face à elle, on retrouve le chorégraphe québécois Jean-Marc Généreux, qui fera certainement découvrir des saveurs de son pays au jury.

L'ancienne Miss France Camille Cerf passera également derrière les fourneaux tout comme l'ancien rugbyman Vincent Moscato et la chanteuse Hélène Ségara, qui s'annonce être une adversaire de taille.





La grand retour de Mercotte

Le vainqueur remportera le titre de "Meilleur pâtissier célébrités" ainsi que la publication de son livre de recettes dont les bénéfices seront reversés à la Fondation de France. Pour juger ces cinq concurrents, on retrouvera les piliers de l'émission, Mercotte et Cyril Lignac, qui prépareront certainement de drôles de surprises aux candidats. Ils accueilleront également d'autres chefs reconnus pour les épauler, comme le Meilleur Ouvrier de France Thierry Bamas ou le célèbre pâtissier Philippe Conticini.



Faustine Bollaert présentera encore et toujours la fameuse émission, fidèle au poste depuis 2012. Après ce concours réservé aux vedettes, elle laissera cependant sa place à la présentatrice Julia Vignali qui animera la prochaine saison du concours de pâtisserie.