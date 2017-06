William Leymergie quitte "Télématin" et France 2 après 32 ans de présentation

publié le 03/06/2017 à 15:42

Il lançait la journée de France 2 depuis 32 ans. William Leymergie, tête de proue de la populaire Télématin depuis 1985, quitte la présentation de la célèbre matinale suivie par près de 30% des téléspectateurs six jours sur sept, dont il est également le producteur. Le septuagénaire est pressenti pour rejoindre C8, la chaîne du groupe de Vincent Bolloré. L'animateur devrait prendre les commandes de la tranche du midi, celle de La Nouvelle Édition, laissée vacante par Daphné Bürki. Ce nouveau projet pourrait être produit par H2O, la société de production de Cyril Hanouna.



Selon une information du Parisien, le journaliste aurait présenté sa démission et "fait valoir ses droits à la retraite", selon un communiqué de France 2. Son départ de la première chaîne publique avait été évoqué il n'y a pas plus de deux semaines mais avait été démenti par la direction. "On adore William Leymergie, on tient à lui. Pour nous, il reste", déclarait alors un porte-parole de France Télévisions.

France 2 confirme le départ de William Leymergie : pic.twitter.com/HsRaXVv8H1 — François & Pascal (@Leblogtvnews) 3 juin 2017

France 2 garantit que Télématin sera de retour la saison prochaine "avec l'équipe que William Leymergie a bâtie pendant toutes ces années et à laquelle France 2 renouvelle toute sa confiance." Le nom du successeur de William Leymergie sera révélé "dans les prochaines semaines". Il y a quelques jours, le nom de Bruce Toussaint, actuel présentateur de C Dans l'Air le vendredi et le samedi et de C Polémique le dimanche sur France 5 était évoqué pour lui succéder. Thierry Beccaro, actuel joker à la présentation de Télématin, pourrait, lui aussi, être intéressé.