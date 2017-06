Audiences TV : "Juste un regard" fait un carton devant "Le Maroc vu du ciel"

publié le 23/06/2017 à 09:40

Juste un regard confirme son succès. Jeudi 22 juin, la série policière adaptée de l'oeuvre d'Harlan Coben a remporté de loin le match des audiences : ils étaient 4,3 millions de téléspectateurs à suivre l'enquête menée par Eva Beaufils pour retrouver son mari, ce qui a permis à TF1 d'enregistrer une part d'audience de 19,4%.



La première chaîne creuse donc l'écart avec France 2, qui proposait un documentaire de Yann Arthus-Bertrand intitulé Le Maroc vu du ciel. Plus de 2,7 millions de curieux se sont fascinés pour ces images du Maghreb, pour une part de marché de 12,5%.

Non loin derrière, on retrouve M6 et de nouveaux épisodes de la saison 5 de Prison Break : ils étaient plus de 2,3 fidèles de la série à se passionner pour les aventures de Lincoln Burrows et Michael Scofield, soit 10,7% des audiences. Le show télévisé distance donc de peu le téléfilm Meurtres à Carcassonne sur France 3, qui a réuni 2 millions de curieux, pour une part d'audience de 9,3%. C'est finalement France 5 qui arrive à la dernière place du podium avec le documentaire J'irais dormir chez vous consacré à la Bosnie Herzégovine : 826.000 personnes se sont retrouvées devant ce programme, la chaîne enregistrant ainsi 3,7% de parts de marché.