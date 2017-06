publié le 12/06/2017 à 19:01

Les fidèles de C à vous ne seront pas déboussolés à la rentrée. France 5 a décidé de confier les rênes de son talk-show à succès à Anne-Élisabeth Lemoine, chroniqueuse dans l'émission depuis 2014 et animatrice de C l'hebdo. L'information a été révélée par le site Puremedias et vient d'être confirmée par la chaîne dans un communiqué.



Auparavant, plusieurs noms ont circulé pour succéder à Anne-Sophie Lapix, qui reprend le "20 Heures" de France 2 : Bruce Toussaint (présentateur de C dans l'air et C Polémique), Stéphane Bern, Claire Chazal ou encore Mélissia Theuriau.

Et si le mercato des médias bat en effet son plein actuellement, Troisième Œil Productions et France Télévisions ont préféré misé sur un talent maison, un visage bien connu des téléspectateurs. Joker officiel d'Anne-Sophie Lapix depuis 2014, "Babeth" devient donc la troisième incarnation de C à vous, après Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix. L'émission fêtera sa neuvième saison en septembre prochain.

Anne-Élisabeth Lemoine a su imposer son style

Figure incontournable du petit écran, Anne-Élisabeth Lemoine a été découverte par le grand public en 2000, aux côtés de Marc-Olivier Fogiel dans On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3. Son esprit, ses interventions toujours justes et son rire communicatif ont marqué le programme. De 2006 à 2007, elle rejoint l'émission T'empêches tout le monde de dormir, de Marc-Olivier Fogiel sur M6. Son rôle est alors de recevoir et résumer des SMS. En septembre 2007, l'animatrice débarque à Canal+ et devient chroniqueuse dans L'Édition spéciale, présentée par Bruce Toussaint.



Elle retourne sur le service public en 2014. Devenue rapidement un pilier de C à vous sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine a imposé son style dans C l'hebdo, la déclinaison hebdomadaire de l'émission qui a réuni de belles audiences toute la saison. France 5 mise donc sur la continuité pour faire face aux émissions de C8 et Canal+ dans la guerre de l'access prime time.