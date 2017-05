publié le 20/05/2017 à 13:43

Une fin de journal teintée d'émotion et de collégialité. Laurent Delahousse a clôturé son 20 heures sur France 2, jeudi 19 mai, en adressant un message un peut particulier. Suite à l'éviction de son confrère David Pujadas, qui ne présentera plus le journal télévisé de la deuxième chaîne à la rentrée prochaine sur volonté de la direction, le journaliste a salué le travail de son "compagnon de route depuis de longues années".



"Nous avons partagé tant de moments intenses et rudes d'actualité avec cette rédaction que nous aimons tous les deux, s'est remémoré Laurent Delahousse dans un soutien appuyé à son collègue. Je veux bien sûr parler de David Pujadas, merci à toi David", a-t-il sobrement conclu. Depuis l'annonce de l'éviction du journaliste, qui officiait à la présentation du JT de France 2 depuis 16 ans, d'autres lui ont rendu hommage, à l'instar de Léa Salamé ou de Patrick Poivre-d'Arvor. David Pujadas devrait toutefois conserver, à la rentrée, l’animation de L’Émission politique et du magazine Cellule de crise.