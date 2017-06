publié le 05/06/2017 à 12:12

À l'arrêt depuis avril 2016, l'émission Les enfants de la télé fera son retour à la rentrée 2017 sur France 2. Née en 1994 sur la chaîne puis diffusée sur TF1,, elle va s'offrir un nouveau "design" pour son come-back avec "un format réinventé à base d’actualité artistique et culturelle", comme le rapporte le communiqué de la chaîne. Plus encore, l'émission restera une hebdomadaire, diffusée cette fois le dimanche soir à 18h, soit avant le nouveau magazine de Laurent Delahousse de 19h à 21h.



Que devient dès lors Michel Drucker, qu'il serait difficile de remettre en début d'après midi, ce qui ferait concurrence aux grands du rire également programmés le dimanche sur France 3 à la rentrée ? Et bien, la direction va l'associer aux Enfants de la télé, en lui faisant jouer le monsieur sage que campait autrefois Pierre Tcharnia auprès d'Arthur. Donc à côté du présentateur Thomas Thouroude, finalement choisi. c'est vous dire si France Télévisions va faire couler beaucoup d'encre