publié le 07/06/2017 à 17:14

Comme chaque année à la même période, le mercato médiatique bat son plein. Les chaînes de télévision redoublent d'effort pour débaucher les vedettes qui font les beaux jours de leurs concurrentes, et dans ce milieu, pas de pitié. Un vrai Dallas à la française... Car si débauchage il y a, c'est souvent synonyme de danger pour certaines figures déjà installées confortablement dans leur fauteuil qui sont priées d'aller voir ailleurs.



À France 2, c'est le grand chamboule-tout et ça ne date pas d'hier. Déjà l'année dernière, à la même période, Delphine Ernotte, fraîchement nommée présidente de France Télévisions, a fait tomber des têtes emblématiques du vaisseau telles que Julien Lepers ou encore Patrick Sabatier. Elle s'est également attelée à dynamiter les après-midis de la Deux pour relancer les audiences, sans grand succès.

Mais le véritable tremblement de terre est à venir. On peut même parler de la fin d'une époque. L'indétrônable David Pujadas quitte France 2 après 16 ans de bons et loyaux services aux commandes du 20 heures. Et William Leymergie, l'un des visages incontournables de la chaîne, présentateur de Télématin pendant plus de 30 ans, part du service public pour s'envoler vers de nouveaux horizons.



Autant de départs qui présagent l'arrivée de nouvelles têtes : Daphné Bürki, Faustine Bollaert, Anne-Sophie Lapix... La rédaction de RTL.fr fait le point sur le jeu de chaises musicales qui remue la Deux.



Bürki quitte C8, pour France 2 ?

Elle est aux manettes de La Nouvelle Édition depuis septembre 2016 sur C8 (2015 en comptant la diffusion sur Canal +) mais la fin est proche. Daphné Bürki pourrait rejoindre France 2 à la rentrée. L'animatrice, qui officie aux côtés de Nicolas Domenach, Ariel Wizman, Émilie Besse et Mathilde Terrier, est en effet pressentie pour intégrer la grille des après-midis de la Deux pour présenter une émission axée sur l'amour.



La case choisie pour l'émission de Daphné Bürki n'a pas encore été arrêtée officiellement mais elle pourrait être programmée juste après le probable nouveau rendez-vous quotidien de témoignages, emmené, lui, par Faustine Bollaert. Celle qui présente Le Meilleur pâtissier sur M6 jusqu'à fin juin va quitter la chaîne et pourrait remplacer le créneau jusque-là attribué à Frédéric Lopez et ses Mille et une vies. Ce dernier ne quitte pas la chaîne mais devrait présenter une nouvelle émission en prime time.

Leymergie quitte France 2, pour C8 ?

Il est l'emblème de Télématin sur la Deux, émission qu'il présente depuis 32 ans, dont il est également le producteur, et qu'il va quitter à la fin de la saison. "Après plus de trente ans à la direction et à l'animation de Télématin, l'émission leader et préférée des téléspectateurs, William Leymergie a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite", a indiqué la chaîne dans un communiqué.



Vous avez dit "retraite" ? Pas si vite. Il se murmure que le septuagénaire pourrait rejoindre C8, la chaîne du groupe de Vincent Bolloré, pour justement prendre les commandes de la tranche du midi laissée vacante par Daphné Bürki. Ce nouveau projet pourrait être produit par H2O, la société de production de Cyril Hanouna.



Mais s'il quitte Télématin, qui s'inscrit comme la première matinale de France sur le petit écran (1 téléspectateur sur 3, selon la chaîne), qui pour remplacer William Leymergie ? La direction de France 2 a indiqué qu'elle communiquerait "dans les prochaines semaines" le nom du nouveau présentateur de l'émission.

Lapix remplace Pujadas

Exit le conditionnel, tout est officiel. David Pujadas, à la tête du 20 heures de France 2, s'est vu écarté de ce rendez-vous incontournable qu'il a mené sans bavure depuis le 3 septembre 2001. Le quinquagénaire, qui va présenter son dernier journal le jeudi 8 juin, n'est pas pour autant être écarté de L'Émission politique, qu'il présente aux côtés de Léa Salamé sur France 2.



Selon le site Internet La Vie sur écrans, le journaliste serait déjà entré en négociations avec LCI, la chaîne d'information en continue du groupe TF1, pour reprendre la tranche d'information du soir laissée vacante par Yves Calvi. Le présentateur phare de la matinale de RTL rejoint le groupe de Bolloré pour présenter une émission en access (à partir de 18h45/19h) sur Canal +. De quoi sérieusement fragiliser la tranche de la Cinq à la même heure, C à vous, emmenée par Anne-Sophie Lapix qui, de surcroît, en quitte la présentation pour prendre le chemin du 20 heures en remplacement de Pujadas.



Calvi remplacé par Pujadas, lui-même remplacé par Lapix... mais qui pour remplacer la journaliste du talk de France 5 ? "Le producteur penchait pour Anne-Élisabeth Lemoine, populaire mais peut-être pas assez costaud face à un à Yves Calvi sur Canal + à la rentrée...", avance Isabelle Morini-Bosc. La question reste en suspend.

Drucker en sage de la télé

À l'arrêt depuis avril 2016, l'émission Les Enfants de la télé fera son retour à la rentrée 2017 sur France 2. Née en 1994 sur la chaîne puis diffusée sur TF1, l'émission va s'offrir un nouveau "design" pour son come-back avec "un format réinventé à base d’actualité artistique et culturelle", comme le rapporte le communiqué de la chaîne. Une émission prévue pour être diffusée en hebdomadaire, le dimanche soir à 18 heures, soit avant le nouveau magazine de Laurent Delahousse de 19h à 21h.



Dès lors, que va devenir le mythique Michel Drucker, qui ne présentera plus Vivement dimanche à la rentrée ? Selon une information RTL d'Isabelle Morini-Bosc, la direction de France 2 va l'associer aux Enfants de la télé en lui faisant jouer le monsieur sage que campait autrefois Pierre Tchernia auprès d'Arthur, qu'il assurerait donc aux côté du présentateur Thomas Thouroude, finalement choisi pour incarner le projet.



C'est un mercato télé qui, comme d'habitude, entraîne beaucoup d'incertitudes. Une chose est sûre, il ne fait que commencer, avec France 2 en tête de gondole.