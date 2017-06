publié le 01/06/2017 à 10:28

Laurent Delahousse pourrait renouveler les dimanches soirs de France 2. D'après les informations du Parisien, le présentateur phare des week-ends de la chaîne aurait l'autorisation de la direction pour monter une nouvelle tranche d'information dominicale. Elle serait diffusée de 19 heures à 21 heures et mélangerait information, culture et reportages.



Une première partie développée par les équipes de l'émission 13h15 serait consacrée à des formats magazines et mêlerait pastilles courtes, reportages et invités. Laurent Delahousse présenterait ensuite le journal de 20 heures, avant d'ouvrir une page culturelle consacrée à un événement ou une personnalité dans la dernière demi-heure de l'émission.

Avec cette nouvelle tranche de deux heures, Laurent Delahousse envisagerait de ne plus assurer la présentation des autres journaux du week-end. Il souhaiterait aussi se consacrer à ses projets d'écriture sur petit et grand écran. L'identité de son successeur à la présentation des journaux n'est pas encore connue.