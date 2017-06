publié le 03/06/2017 à 18:14

Il a passé près de la moitié de sa vie aux commandes de Télématin. Après 32 ans sur France 2, William Leymergie est pressenti pour rejoindre C8, la chaîne du groupe Bolloré. Passé par l'ORTF, par France Inter puis par TF1, le présentateur, aujourd'hui âgé de 70 ans, s'est surtout illustré sur Antenne 2 devenue ensuite France 2. Producteur d'émissions jeunesse d'abord, il s'est rapidement consacré à l'information avec Télématin, leader des matinales depuis plus de trois décennies.



Tête de proue de la populaire émission depuis le 10 janvier 1985, il s'est illustré à plusieurs reprises dans des scènes cocasses, entre aléas du direct et autres fous-rires, avec des membres de son équipe et les présentateurs des journaux de l'émission comme le journaliste Nathanaël de Rincquesen.

En 2007, son altercation avec l'un des chroniqueurs de Télématin lui coûte une mise à pied de deux semaines et laisse au présentateur une réputation mitigée. Soutenu toutefois par nombreux de ses proches de France Télévisions, il confiait en 2009 avoir préféré laisser les rumeurs sur son prétendu mauvais caractère perdurer plutôt que les faire taire.