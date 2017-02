REPLAY - Ce 10 février, Laurent Gerra a imité Patrick Sabatier, José Bové, Fanny Ardant, Patrick Sébastien, VGE et Lionel Jospin,

par Laurent Gerra , Jade publié le 10/02/2017 à 09:22

Les succès d'audience de l'émission de M6 L'amour est dans le pré ont donné des idées à nos amis animateurs. C'est le cas de Patrick Sabatier, imité par Laurent Gerra. "Aujourd'hui nous sommes ensemble pour un avis de recherche très spécial : il s'agit de trouver plein de partenaires très sympas pour des cultivateurs indépendants célibataires, c'est sympa hein ?", annonce-t-il. "Bonjour les femmes à talons, bonjour les paysans en salopette, et bonjour les animaux domestiques : c'est votre émission. Vous êtes tous là, le public est là, ça va ?", poursuit-il.



"Nous sommes tous là en direct ! Si vous êtes une femme du sexe féminin, qui ne craint pas de marcher dans la bouse de vache indépendante et de donner à manger à des cochons - très sympa, les cochons ! -, et si en plus vous pouvez manger trois jours de suite de la soupe au chou sans péter au lit, alors vous pouvez nous rejoindre vendredi", invite Patrick Sabatier, toujours imité par 'humoriste.



"Surtout n'attendez pas, les femmes de la ville ! Venez nous rejoindre pour trouver un mari sympa, un tracteur sympa, des cochons sympas", ajoute l'animateur. "Pour donner un travail d'animateur indépendant à Patrick, appelez vite le 32 10, c'est urgent, c'est sympa !", clame-t-il.