publié le 21/05/2017 à 17:16

Comédiens, acteurs et personnalités du PAF seront réunis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 9 avril. Dans Vivement la télé, à 16h25, l'animateur reviendra sur l'actualité télévisuelle et recevra pour en parler Frédérique Lantieri, présentatrice de Faites entrer l'accusé, Mélanie Doutey et Karole Rocher, ainsi que Jean-Michel Maire et Valérie Benaïm.



À 18h45, l'animateur recevra sur le canapé rouge de Vivement dimanche prochain l'ancien président du Stade Français Max Guazzini, qui publie un livre autobiographie intitulée Je ne suis pas un saint (éd. Robert Laffont). L'actrice Julie Gayet viendra en plateau accompagnée de la violoniste Anne Gravoin, dont elle met en scène l'orchestre dans Les Noces de Figaro de Mozart, à l'occasion des journées "Opéra en plein air".

Actuellement en tournée, le chanteur Claudio Capéo sera également présent en plateau. Il sera rejoint par le groupe D.I.V.A composé de Flore Philis, Alexandra Hewson, Jazmin Black-Grollemund, Marie Menand et Mathilde Legrand. Les cinq chanteuses lyriques, accompagnées d'un quatuor à cordes, viennent de sortir leur album. Leur projet : résumer chaque opéra en 10 minutes pour faire découvrir cet art au plus grand nombre.