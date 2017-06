Élise Lucet a "très mal" vécu l'annonce du départ de David Pujadas

publié le 04/06/2017 à 20:17

Jeudi, Envoyé spécial diffuse un reportage exceptionnel : Thomas Pesquet, l'envoyé spatial. Pendant les six mois qu'il a passé dans la station spatiale internationale, l'astronaute français a filmé son quotidien mais aussi la Terre vue de l'espace. Pour obtenir ces images, Elise Lucet a négocié pendant un an avec la société de production la 25e heure pour pouvoir obtenir ce document. "Il se trouve que Thomas Pesquet était à mon dernier journal de 13 heures (...) Il en a gardé un très bon souvenir et quand on lui a dit 'Est-ce qu'on ne ferait pas un 52 minutes pour Envoyé spécial, pour Elise Lucet', il a signé des deux mains", confie la journaliste de France 2.



"Nous qui vivons toujours dans des moments où l'on n'a jamais le temps de se poser, Thomas nous remet dans un espace-temps différent. Il nous fait revoir la Terre de très loin. Il nous fait prendre une distance, à la fois au niveau du temps, puis au niveau géographique. Il nous fait réfléchir, admirer, penser et partager sa vie", explique-t-elle. "Quand on voit le documentaire aujourd'hui, on est juste scotché !", admet-elle. Pour obtenir ces images, il a fallu négocier avec la NASA et l'agence spatiale européenne. Très occupé par son travail, Thomas Pesquet a tourner les vidéos le dimanche, seule journée de repos pour lui.

Elise Lucet a réagi aux derniers bouleversements à France Télévisions : l'éviction de David Pujadas et le renoncement de Michel Fields. La journaliste confie avoir "très mal vécu" le départ forcé de David Pujadas. "J'ai beaucoup de respect pour le professionnel qu'est David (...) C'est quelqu'un qui en plus est un personnage principal dans notre chaîne, donc lui annoncer ça comme ça, je pense que c'était erreur. On ne peut pas faire ça", regrette-t-elle.

Dans l'actu média cette semaine

- Cette fois c'est confirmé, William Leymergie quitte France 2 après avoir présenté Télématin pendant 32 ans. Pour autant, pas de retraite à l'horizon puisqu'à la rentrée, l'animateur, âgé de 70 ans, pourrait animer une émission à la mi-journée sur C8.



- Toujours sur France 2, David Pujadas arrête plus tôt que prévu. Il présentera jeudi 8 juin son dernier 20 heures et ne présentera pas l'Émission politique du 15 juin, qui sera remplacée par l'Angle Éco, avec François Lenglet.



- Ça devrait bouger à la rentrée le dimanche soir. Rien d'officiel, mais Laurent Delahousse est pressenti pour animer une longue émission en début de soirée. On parle des créneaux 18-20h ou 19-21h. Ce serait un mélange d'info, de culture, de reportages. Évidemment, si le projet va à terme, cela aura des conséquences sur Stade 2 et sur l'émission de Michel Drucker.



